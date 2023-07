FERRARA: Continuano i servizi predisposti dal Comando Compagnia di Ferrara per prevenire e contrastare reati a bordo degli autobus di linea della TPER

Verso le 12:30 circa del 19 luglio scorso, una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Pontelagoscuro, impegnata in un servizio mirato alla prevenzione e repressione di reati sugli autobus di linea e nei pressi delle fermate dei medesimi, è intervenuta alla fermata della linea urbana 1 “Giovecca – Teatini”, (direzione Corso Giovecca – Stazione FF.SS.), in quanto un utente extracomunitario, privo di titolo di viaggio, aveva reagito aggressivamente nei confronti del personale dell’azienda “T.P.E.R.” che lo stava controllando.

L’immediatezza dell’intervento ha consentito di rintracciare ed identificare l’uomo, di anni 38, che nel frattempo aveva oltraggiato i tre controllori “T.P.E.R.”, colpendo altresì uno di essi con un pugno al volto provocandogli una ferita labiale, tanto da dover ricorrere alle cure dei sanitari dell’Arcispedale Sant’Anna di Cona, dove è stato trasportato da un’autoambulanza del 118 fatta arrivare sul posto per le prime cure del caso.

L’autore del gesto è stato quindi denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ferrara per oltraggio a pubblico ufficiale commesso nei confronti dei tre controllori e per lesione personale nei confronti di quello colpito al volto.

Le attività di controllo sugli autobus di linea continuano al fine di prevenire e perseguire reati in genere nonché scongiurare episodi come quello sopra descritto che, coinvolgendo Pubblici Ufficiali ed Incaricati di Pubblico Servizio, mettono a serio rischio la sicurezza dei viaggiatori ed il corretto svolgimento del trasporto pubblico.

