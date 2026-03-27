Ferrara. Contrasto allo spaccio di stupefacenti: 29enne arrestato dai carabinieri di Pontelagoscuro.

Nella tarda mattinata di mercoledì 25 marzo, una pattuglia della Stazione di Pontelagoscuro era impegnata in un servizio di controllo del territorio quando, transitando in via della Ricostruzione, notava un soggetto che destava sospetti. I carabinieri decidevano quindi di sottoporlo ad un controllo ma, non appena lo avvicinavano per chiedergli i documenti, l’uomo si dava alla fuga iniziando a correre. I militari si mettevano quindi all’inseguimento. Nel corso delle concitate fasi in cui lo stesso veniva rincorso a piedi, i carabinieri notavano che l’uomo, nel tentativo di sbarazzarsene, lanciava a terra un involucro che veniva immediatamente recuperato dai militari. Il soggetto, identificato in un 29enne, veniva invece bloccato poco dopo in via Orsatti. All’interno dell’involucro venivano trovate 7 dosi di cocaina mentre, a pochi metri di distanza, venivano trovate ulteriori 31 dosi di cocaina che l’uomo aveva lanciato nel giardino di un’abitazione vicina. Lo stupefacente veniva quindi sottoposto a sequestro unitamente ad un bilancino di precisione ed a 2.075 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio, rinvenuti presso l’abitazione dell’indagato.

Il 29enne è stato quindi tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e, su disposzione del Pubblico Ministero di turno, trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale di Ferrara. Nella giornata di oggi, presso il Tribunale estense, l’arresto è stato convalidato e, nei confronti dell’uomo, è stato disposto l’obbligo di presentazione ai Carabinieri tre volte alla settimana.

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