Ferrara. Contrasto allo spaccio in GAD: arrestato trentatreenne dai carabinieri.

Continua la lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei carabinieri di Ferrara.

Nella mattinata di domenica 2 novembre, una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Ferrara stava svolgendo un servizio preventivo in zona GAD allorquando, transitando in via Nazario Sauro, notava un gruppo di soggetti che, alla vista della “gazzella”, cercava di allontanarsi velocemente dal posto. Resosi conto di quello che stava succedendo, il capo equipaggio si metteva immediatamente all’inseguimento a piedi dei fuggitivi riuscendo a bloccarne uno. Da successivi accertamenti è emerso essere un trentatreenne senza fissa dimora. Il motivo della fuga è risultato ben presto chiaro ai carabinieri: stretta in mano, l’uomo teneva una dose di hashish. Sottoposto a perquisizione personale, lo stesso è stato trovato inoltre in possesso di un panetto della stessa sostanza, per un peso pari ad oltre 30 grammi. L’uomo, noto alle forzi di polizia, è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di droga. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, lo stesso è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale di Ferrara fino a questa mattina quando il Tribunale di Ferrara ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare del divieto di dimora in provincia di Ferrara.

