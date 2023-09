FERRARA: CONTROLLI A PONTELAGOSCURO. NUOVA OPERAZIONE CONGIUNTA DELLA QUESTURA, DEI CARABINIERI, DELLA GUARDIA DI FINANZA E DELLA POLIZIA LOCALE

In esecuzione al piano disposto dalla Prefettura di Ferrara, nel pomeriggio del 21 settembre è scattato un altro intervento straordinario congiunto di tutte le Forze di Polizia finalizzato al controllo dell’ordine e della sicurezza pubblica nelle zone di Pontelagoscuro, Pontegradella, Malborghetto e Borgo Punta, aree queste dove si sono registrate criticità legate ai reati di natura predatoria, allo spaccio di sostanze stupefacenti e all’immigrazione clandestina. Nel dettaglio 7 pattuglie e 17 fra agenti e militari della Questura, del Corpo di Polizia Locale “Terre Estensi”, del Comando Provinciale dei Carabinieri e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, hanno controllato, anche con l’ausilio di una unità del Nucleo Cinofili della Polizia Locale, le zone a maggior rischio di degrado delle citate località. L’attenzione delle pattuglie delle Forze di Polizia impiegate è stata allargata, oltre alle persone, anche ad alcune attività commerciali site nei luoghi controllati, al fine di prevenire eventuali azioni illecite. Sono state controllate e identificate complessivamente n. 69 persone di cui n. 10 stranieri, n. 2 attività commerciali, 50 autoveicoli ed elevati verbali per violazioni al codice della strada. L’attività congiunta si inserisce nel quadro di una serie di iniziative che la Prefettura di Ferrara ha inteso avviare all’unisono con tutte le Forze di Polizia presenti sul territorio, per garantire, in modo trasversale, il necessario presidio di legalità nei vari quartieri della città di Ferrara, operando una sinergica attività di prevenzione sul fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti e su altre manifestazioni di potenziale illegalità.