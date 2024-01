FERRARA: Controlli al GAD, i Carabinieri arrestano un uomo per spaccio

Nel pomeriggio del 23 gennaio, nell’ambito dei servizi predisposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Ferrara per la prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, i militari del Nucleo Investigativo, di pattuglia in via Ortigara, hanno notato un giovane passare velocemente qualcosa ad un ragazzo. Quest’ultimo si allontanava velocemente mentre l’altro giovane, di origini straniere, noto agli operanti, avvedutosi della presenza dei militari e notando sopraggiungere un mezzo della Tper, si è messo a correre verso la fermata dei pullman di via Cavour, venendo però fermato dai militari che nel frattempo l’avevano raggiunto. Lo stesso è stato trovato in possesso di una banconota da € 50,00, ancora accartocciata in mano, di otto dosi di eroina del peso complessivo di gr.4,8 ed una dose di marijuana del peso complessivo di gr.1, pertanto veniva tratto in arresto. Nella mattinata del 24 gennaio, il ventisettenne è comparso davanti al Giudice del Tribunale estense che ha convalidato l’arresto applicando la misura cautelare della presentazione quotidiana alla P.G., rinviando il processo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...