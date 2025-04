Ferrara. Controlli da parte dei carabinieri: eseguiti un arresto per evasione e due ordine di allontanamento

L’azione di controllo da parte dei carabinieri della Compagnia di Ferrara continua senza sosta. Da inizio settimana sono state impiegate 115 pattuglie che hanno garantito h24 l’azione di prevenzione sul territorio cittadino. In particolare, nella giornata di mercoledì 2 aprile, un equipaggio della Stazione di Porotto impegnato in un servizio di controllo del territorio, si era portato presso il domicilio di un cittadino straniero ove si trova ristretto in regime di detenzione domiciliare. I militari, dopo aver riscontrato l’assenza dell’uomo, hanno dato inizio alla ricerca dello stesso che, poco dopo, veniva notato dai carabinieri mentre scendeva dall’autobus nei pressi della propria abitazione. Dopo i primi accertamenti è ben presto emerso che l’uomo in realtà si era allontanato dall’appartamento senza alcuna autorizzazione e, pertanto, è stato tratto in arresto per il reato di evasione e ricollocato agli arresti domiciliari. Nelle giornate di lunedì 31 marzo e di martedì 1 aprile invece, i militari della Sezione Radiomobile hanno proceduto all’esecuzione di due ordini di allontanamento. In particolare, lunedì sera, dopo aver notato un uomo intento ad urinare nei pressi di un supermercato situato in zona GAD, hanno proceduto a deferirlo per il reato di “ubriachezza” notificandogli inoltre l’ordine di allontanamento dalla zona per 48 ore. Stesso provvedimento è stato adottato nei confronti di un mendicante che, nel pomeriggio di mercoledì, alla presenza di numerose scolaresche intente a visitare il centro storico della città, ostacolava l’accesso alla cattedrale in piazza Trento e Trieste. L’uomo, è stato quindi contravvenzionato con una sanzione pari a 100 euro ed allontanato per 48 ore dal centro.

