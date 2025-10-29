Ferrara. Controlli dei carabinieri al parco “Pareschi”: minorenne arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

Nella mattina di venerdì 24 ottobre, una pattuglia della Sezione Radiomobile dei carabinieri di Ferrara è intervenuta all’interno del parco “Pareschi” per effettuare un’attività di controllo. Poco prima infatti, un cittadino aveva contattato il numero di emergenza 112, segnalando la presenza di un gruppo di giovani che sostava all’interno del parco stesso in atteggiamento sospetto. Giunti all’interno dell’area verde, i militari, mentre si avvicinavano ai ragazzi segnalati, avevano subito notato a terra, tra le panchine su cui gli stessi erano seduti, uno “spinello”. Prima di procedere ad un controllo più approfondito, i carabinieri chiedevano ai presenti di fornire loro le generalità. A quel punto, un membro del gruppo, successivamente identificato in un 17enne residente in provincia, ha iniziato ad inveire contro i militari ed ha tentato la fuga. Raggiunto subito dai due carabinieri, il 17enne non ha esitato a spintonare il capo equipaggio e quindi a colpire con un pugno l’altro militare, prima di essere bloccato e reso inoffensivo.

Sul posto, nel frattempo giungevano altre due pattuglie che, prima di procedere ad accompagnare in caserma tutti i giovani, rinvenivano un’ulteriore dose di stupefacente gettata a terra nelle vicinanze del gruppo (pochi grammi di hashish). Tutti i ragazzi, una volta giunti in caserma, sono stati riaffidati ai genitori che, nel frattempo, erano stati convocati presso la sede del Comando Provinciale dei Carabinieri.

Il diciassettenne, invece, è stato tratto in arresto per l’ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale e per le lesioni causate nel corso della colluttazione ad uno dei due carabinieri che, visitato presso il pronto soccorso dell’Arcispedale “Sant’Anna”, era stato dimesso con 7 gg di prognosi. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura dei Minori di Bologna, il 17enne è stato accompagnato presso il Centro di Prima Accoglienza di Ancona. Nella giornata di lunedì 27 ottobre u.s., presso il Tribunale dei Minori di Bologna, l’arresto è stato convalidato e nei confronti del minore è stata disposta la misura cautelare della “permanenza in casa”.

Mesola. 45enne condannato a 2 anni e 5 mesi di carcere: rintracciato e arrestato dai Carabinieri.

Nella giornata odierna, i Carabinieri della Stazione di Mesola hanno arrestato un 45enne su cui pendeva un ordine di carcerazione emesso dell’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Ferrara, per delle violazioni commesse dal 2006 al 2018.

L’uomo era infatti stato giudicato colpevole dal Tribunale estense per reiterati maltrattamenti in famiglia, porto abusivo di armi, guida in stato di ebrezza e minacce.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato tradotto presso il carcere di Ferrara, dove dovrà scontare la pena di 2 anni, 5 mesi e 28 giorni di reclusione.

Mi piace: Mi piace Caricamento...