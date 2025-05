Ferrara. Controlli dei carabinieri nel parcheggio di via del lavoro: un uomo denunciato

Nel corso delle ultime settimane, attesi i noti episodi di danneggiamento ai danni delle autovetture in sosta nel parcheggio situato in via del lavoro, alle spalle della stazione ferroviaria, i carabinieri di Ferrara hanno incrementato i controlli nei pressi del sito. Nel corso della serata di ieri infatti, un equipaggio della Stazione di Pontelagoscuro era entrato all’interno del parcheggio proprio per effettuare un controllo dell’area. Dopo pochi metri percorsi all’interno dell’immobile, i militari hanno notato la sagoma di un uomo che improvvisamente si accucciava tra le auto in sosta nell’evidente tentativo di nascondersi. I carabinieri lo hanno raggiunto in pochi istanti e lo hanno bloccato. L’uomo, un quarantenne residente in provincia di Rovigo, è stato quindi identificato e sottoposto a perquisizione personale. Occultati sulla sua persona, i militari hanno ben presto rinvenuto due punteruoli e due cacciavite. Lo stesso, oltre a non aver fornito una giustificazione plausibile per il suo comportamento, non ha saputo giustificare nemmeno il possesso degli arnesi che sono stati quindi sottoposti a sequestro. I carabinieri hanno infine perlustrato accuratamente l’autorimessa senza riscontrare alcun danneggiamento sulle autovetture in sosta. L’uomo è stato quindi deferito alla procura della Repubblica di Ferrara per l’ipotesi di reato di porto di oggetti atti ad offendere.

