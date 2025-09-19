Ferrara. Controlli straordinari dei carabinieri: arresti e denunce in G.A.D. e in centro città.

Nella giornata di ieri 18 settembre, la Compagnia di Ferrara ha intensificato i controlli nel territorio comunale impiegando, fino a tarda serata, più di 10 equipaggi. L’attività svolta dai carabinieri, finalizzata alla prevenzione dei reati predatori ed al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, si è concentrata nella zona GAD e nel centro cittadino. Nel corso della giornata sono state identificate complessivamente 142 persone, di cui 12 ritenute di interesse operativo. Due gli arresti effettuati dai militari impegnati nei controlli: un 30enne è stato sorpreso in corso Piave a cedere una dose di hashish ad un 20nne, mentre un 40enne è stato colto a rubare generi alimentari all’interno di un supermercato di via Mazzini. A carico dello spacciatore è stato inoltre operato il sequestro di tre dosi di eroina occultate all’interno della cover del cellulare mentre, la refurtiva sottratta all’esercizio commerciale in via Mazzini, è stata recuperata dai militari e restituita al punto vendita. Entrambi i soggetti sono stati successivamente rimessi in libertà su disposizione del Pubblico Ministero di turno. Nel corso del pomeriggio infine, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno sanzionato per ubriachezza in luogo pubblico un 70enne intento ad importunare dei turisti in Piazza Trento e Trieste. All’uomo è stato inoltre notificato l’ordine di allontanamento dal centro per 24 ore.

Lagosanto (FE). Ustiona il figlio con una sigaretta, picchia la moglie e scappa con una biciletta rubata: arrestato dai carabinieri.

Una notte di paura e violenza quella appena trascorsa al centro di accoglienza di Lagosanto, dove un uomo straniero ha scatenato il panico nella propria famiglia. La moglie, sua connazionale, era vittima di maltrattamenti da mesi e la situazione è inevitabilmente degenerata.

I fatti si sono svolti nella tarda serata di ieri: l’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica per abuso di sostanze stupefacenti, è andato in escandescenza per motivi di gelosia nei confronti della donna e l’ha aggredita fisicamente insieme al loro figlio di circa un anno. Con un gesto tremendo, ha spento una sigaretta sulla manina del bambino, e ha poi colpito ripetutamente al volto la donna, provocando diverse lesioni a entrambi. Durante l’aggressione si è impossessato dei telefoni cellulari e delle carte di pagamento della moglie per isolarla il più possibile e non ha esitato a danneggiare anche alcune strutture del centro dove la donna aveva cercato riparo dalla sua furia.

Per tentare la fuga, l’uomo ha trovato poi una bicicletta elettrica in strada, e si è allontanato tentando di far perdere le proprie tracce e restare impunito. Ma l’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Comacchio è stato immediato: l’uomo è stato rintracciato, la donna e il bambino messi in salvo e la bicicletta recuperata e poi restituita al legittimo proprietario.

La madre e il figlioletto sono stati trasportati all’ospedale di Cona per le ferite riportate durante l’aggressione e successivamente collocati in una struttura protetta.

L’aggressore, nel frattempo, ha continuato a dare in escandescenza con un’ira incontenibile, danneggiando anche una porta degli uffici della caserma “Scantamburlo” sede della Compagnia di Comacchio, rendendo necessario l’intervento del personale del 118 che, dopo averlo contenuto con non poche difficoltà, è dovuto ricorrere ad una sedazione, prima del trasporto all’Ospedale di Cona ove è rimasto ricoverato sotto piantonamento. L’uomo, arrestato dai carabinieri per rapina, lesioni personali, e resistenza a p.u., una volta dimesso, su disposizione della Procura estense, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Ferrara in attesa del giudizio di convalida. Nella giornata odierna il G.I.P. ha convalidato l’arresto e confermato la custodia cautelare in carcere.

