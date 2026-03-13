Ferrara. Controllo del territorio in zona gad: Carabinieri arrestano 20enne per spaccio di stupefacenti.

Nella mattinata del 10 marzo scorso, i Carabinieri della Stazione di Ferrara, nell’ambito di un servizio coordinato di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti nel quartiere GAD, hanno arrestato un 20enne con l’accusa di spaccio. I militari, nel transitare in via San Giacomo, hanno notato due individui intenti a confabulare a bordo strada, uno dei quali con il volto parzialmente travisato. L’immediato intervento dei Carabinieri ha permesso di documentare la cessione di un involucro e di bloccare entrambi i soggetti. A seguito della loro perquisizione, è stata rinvenuta una dose di hashish in possesso dell’acquirente, identificato in un 24enne, nonchè due ulteriori dosi della medesima sostanza questa volta occultate sulla persona del cedente, unitamente a denaro contante ritenuto provento dell’attività illecita. Per il 20enne cedente è dunque scattato l’arresto con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti e, come disposto dalla Procura estense, al termine delle formalità è stato rimesso in libertà in attesa dello svolgimento dell’iter giudiziario. Infine per l’acquirente della droga è scattata una segnalazione alla Prefettura di Ferrara quale assuntore.

Ferrara. Contrasto al degrado urbano: spaccia eroina in via porta catena, arrestato dai Carabinieri.

Prosegue senza sosta l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti condotta dai Carabinieri della Compagnia di Ferrara nelle aree sensibili della città estense. Nella tarda serata dello scorso 12 marzo, i militari della Stazione di Ferrara hanno arrestato un 29enne, colto in flagranza di reato.

I Carabinieri operanti hanno infatti sorpreso l’uomo in via Porta Catena mentre cedeva una dose di sostanza stupefacente ad un 36enne. Lo sguardo attento e il tempestivo intervento della pattuglia impegnata in un servizio di controllo del territorio, ha consentito di recuperare e sequestrare la droga. L’uomo è stato pertanto dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, come disposto dall’Autorità Giudiziariua estense, il 29enne è stato rimesso in libertà in attesa del prosieguo del procedimento. Per l’acquirente è invece scattata la segnalazione alla locale Prefettura quale assuntore.

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