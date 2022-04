FERRARA: UDIENZA DI CONVALIDA PER UN ARRESTO per porto d’armi senza titolo

NELLA MATTINATA ODIERNA SI E’ SVOLTA UDIENZA DI CONVALIDA UN ARRESTO OPERATO NEL POMERIGGIO DEL 24 APRILE SCORSO DAI CARABINIERI DELLA STAZIONE DI S. BARTOLOMEO IN BOSCO. L’IMPUTATO, UN UOMO DI ANNI 55 RESIDENTE IN PROVICNIA DI BOLOGNA, E’ COMPARSO DAVANTI AL GUDICE PERCHE’, MENTRE SI TROVAVA ALL’INTERNO DEL BAR CENTRALE DI SAN BARTOLOMEO, IN VISIBILE STATO DI UBRIACHEZZA, ESTRAEVA UNA PISTOLA, TENUTA NEL PROPRIO ZAINETTO, E LA DEPONEVA SUL BANCONE. I PRESENTI RICHIEDEVANO L’INTERVENTO DEI CARABINIERI CHE, SUL POSTO, ACCERTAVANO CHE L’ARMA ERA PORTATA SENZA AVERNE TITOLO E RISULTAVA ANCHE PROVENTO DI UN FURTO AVVENUTO NEL 2013 IN UN’ABITAZIONE DELLA PROVINCIA DI AREZZO. DOPO AVER SEQUESTRATO L’ARMA, I MILITARI PROCEDEVANO ANCHE A PERQUISIRE L’ABITAZIONE DELL’INDIZIATO, TROVANDO ANCHE UNA DECINA DI CARTUCCE PER LA PISTOLA. NELL’IMMEDIATEZZA DEI FATTI PROCEDEVANO AL SUO ARRESTO, PONENDOLO POI – SU DISPOSIZIONE DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA – AI DOMICILIARI. OGGI, AL TERMINE DELL’UDIENZA, L’IMPUTATO E’ STATO CONDANNATO ALLA PENA DI UN ANNO E SEI MESI DI RECLUSIONE (PENA SOSPESA) ED ALLA MULTA DI EURO MILLE.

