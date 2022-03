FERRARA: Esecuzione di Ordinanza di Custodia Cautelare in carcere a carico di Michele CAZZANTI

Nella mattinata di ieri i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Ferrara hanno eseguito un’Ordinanza di Custodia Cautelare in carcere – per i reati di tentato omicidio e porto illegale di arma – emessa dal GIP del Tribunale di Ferrara nei confronti di Michele CAZZANTI, già in stato di detenzione presso la Casa Circondariale di Ferrara a seguito del Fermo di Indiziato di Delitto applicato in data 3 marzo u.s.

Il provvedimento odierno è intervenuto all’esito delle risultanze emerse dalle indagini svolte dal suddetto Nucleo Investigativo sotto la direzione della Procura della Repubblica estense a seguito del tentato omicidio di Roberto GRAGNANINI avvenuto a Ferrara il 3 marzo u.s.

