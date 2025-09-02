FERRARA: evade dagli arresti domiciliari: individuato e arrestato un 34enne dai Carabinieri.

Nella tarda serata dello scorso 31 agosto 2025, i Carabinieri della Stazione di Pontelagoscuro, nell’ambito delle quotidiane verifiche sulle persone sottoposte a forme di detenzione alternative al carcere, hanno arrestato un 34enne allontanatosi arbitrariamente dall’abitazione dove si trovava ai domiciliari. L’uomo che stava scontando una pena di 2 anni e 8 mesi, influitta dal Tribunale di Rovigo per reati contro il patrimonio, nonostante stesse usufruendo di una forma di detenzione meno afflittiva rispetto al carcere, ha deciso di uscire di casa privo di qualunque autorizzazione delle Autorità preposte. Infatti, i carabinieri giunti per il controllo, non hanno ricevuto alcuna risposta alle ripetute chiamate al citofono dell’abitazione del 34enne, facendo così scattare le immediate ricerche. Data la descrizione ai colleghi di pattuglia in circuito, non si sono completamente allontanati dalla zona, ma si sono defilati dalla visuale circostante tenendo sempre d’occhio l’abitazione, perchè il sentore che potesse essere nei paraggi era forte. Il loro intuito non si è sbagliato, tantochè, dopo qualche minuto di attesa, hanno notato proprio l’uomo evaso scavalcare la recinzione del condominio, in un disperato tentativo di rincasare impunemente. I Carabinieri di Pontelagoscuro a quel punto, senza perdere tempo, hanno raggiunto e bloccato immediatamente il 34enne, che è stato dichiarato in arresto per l’ipotesi di reato di evasione.

L’uomo su disposizione della Procura estense, al termine delle formalità di rito, è stato ricollocato presso la propria abitazione nel medesimo regime di detenzione domiciliare.

