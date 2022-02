FERRARA: Evade dai domiciliari, trovato ed arrestato dai Carabinieri

Nella tarda mattinata di domenica 27 febbraio 2022, i Carabinieri della Stazione di Ferrara Capoluogo, nel corso dei pattugliamenti del centro storico, notavano T.V., 59 enne campano, noto agli uffici di polizia, che passeggiava tranquillamente per le vie cittadine. Ai militari non sfuggiva che l’uomo dovesse trovarsi ristretto, agli arresti domiciliari, presso la propria abitazione, per cui decidevano di verificare con la centrale operativa se il detenuto avesse ottenuto qualche autorizzazione a lasciare il domicilio. All’esito negativo dell’accertamento gli uomini dell’Arma decidevano di fermare l’uomo che arrestavano per evasione. Dopo le formalità di rito, su disposizione della autorità giudiziaria, l’evaso veniva ricondotto presso la propria abitazione in attesa della convalida dell’arresto e il processo per direttissima che si è tenuto questa mattina presso il Tribunale di Ferrara. Il Giudice monocratico estense, dopo la convalida della misura restrittiva, condannava l’imputato alla pena di un anno di reclusione da scontare in regime di arresti domiciliari, ove veniva trasferito e risottoposto dai Carabinieri.

