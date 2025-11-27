FERRARA: Il Comandante della Legione Carabinieri Emilia Romagna, Gen. B. Enrico SCANDONE, in visita al Comando Provinciale di Ferrara.

Il Comandante della Legione Carabinieri “Emilia Romagna”, Generale di Brigata Enrico Scandone, ha visitato nella mattinata odierna il Comando Provinciale dei Carabinieri di Ferrara per il rivolgere un saluto ai militari dell’Arma estense.

Al suo arrivo nella caserma “Della Sala” l’Alto Ufficiale, ricevuto dal Comandante Provinciale, Colonnello Alessandro Di Stefano, ha incontrato tutti gli Ufficiali ed i militari della sede nonché una rappresentanza dei Carabinieri Forestali e dell’Associazione Nazionale Carabinieri. All’incontro hanno partecipato anche i Carabinieri del 13° Nucleo Elicotteri di Forlì, che hanno raggiunto la sede di Ferrara a bordo dell’aeromobile Fiamma.

Il Generale, dopo aver salutato nella nuova sala briefing i carabinieri presenti, ai quali ha richiesto il massimo impegno nello svolgimento del delicato compito di garantire sicurezza e vicinanza al cittadino in tutto il territorio ferrarese, ha visitato i nuovi locali della Stazione Carabinieri di Ferrara e della Sezione Radiomobile, potendo inoltre apprezzare “Una stanza tutta per sé”, creata e allestita in collaborazione con la Soroptimist International d’Italia – Club Ferrara.

Nel corso della visita il Comandante della Legione ha espresso la propria vicinanza ai Carabinieri che vengono impiegati tutti i giorni nei servizi a favore del cittadino, attraverso un dialogo costante con la popolazione, rimarcandone la centralità rivestita nella missione istituzionale dell’Arma.

