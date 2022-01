FERRARA: Il Comandante Provinciale saluta i nuovi Ufficiali

Giovedì 13 gennaio u.s. il Comandante Provinciale, Colonnello Gabriele Stifanelli, ha ricevuto i cinque neo Ufficiali, già operanti alle sue dipendenze nel ruolo Ispettori, di ritorno dalla cerimonia di giuramento avvenuta nella stessa mattinata nelle mani del Generale Davide Angrisani presso il Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna” in Bologna.

Si tratta di Luca Giannini, già Comandante della Stazione di Porotto, Diego del Tufo, già Comandante della Stazione di Ferrara, Abramo Longo, già Comandante della Stazione di Bondeno, Alfonso Trezza, già Comandante della Stazione di Copparo e Valentino Biocco, Comandante del Nucleo Informativo del Reparto Operativo.

Il Colonnello Stifanelli si è voluto complimentare con i nuovi Ufficiali per il prestigioso traguardo raggiunto all’esito di un esemplare percorso nella categoria degli Ispettori che ha messo in risalto le loro spiccate doti umane e professionali, nonché salutarli e ringraziarli per l’intensa attività svolta in questa provincia al comando di delicatissimi Reparti. Ai nuovi Ufficiali, infatti, il Comando Generale dell’Arma ha affidato incarichi di elevata responsabilità in altre provincie del territorio nazionale con l’unica eccezione del Sottotenente Valentino Biocco che è stato confermato alla direzione del Nucleo Informativo del Reparto Operativo.

Da domani, quindi (da lunedì 17 gennaio p.v.) Luca Giannini assumerà il Comando di un plotone di Allievi Marescialli presso la Scuola Marescialli di Firenze, Diego Del Tufo del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Abano Terme (PD), Abramo Longo della Sezione Operativa della Compagnia di Vicenza e Alfonso Trezza della Sezione Operativa della Compagnia di Vicenza.

Mi piace: Mi piace Caricamento...