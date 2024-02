FERRARA: Il Prefetto di Ferrara, Massimo Marchesiello, in visita al Comando Provinciale dei Carabinieri

Nella mattina dell’8 febbraio il Prefetto di Ferrara, Dott. Massimo Marchesiello, ha fatto visita al Comando Provinciale Carabinieri di Ferrara. Ricevuto dal Comandante Provinciale, Col. Alessandro Di Stefano, la massima Autorità di Governo ha successivamente incontrato una folta rappresentanza dei militari estensi, rappresentati dai Comandanti della 5 Compagnie, delle 37 Stazioni e delle numerose articolazioni dell’Arma nel territorio, tra cui la componente Forestale, il Nucleo Ispettorato del Lavoro, i Carabinieri della Compagnia di Polizia Militare, la Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica.

Dopo aver ringraziato i militari dell’Arma per il servizio prestato nella Provincia a favore della popolazione e per il contributo determinante nel mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, il Prefetto ha assistito, alla presenza di tutti gli Ufficiali, ad un briefing del Comandante Provinciale, approfondendo le principali problematiche connesse con la situazione della criminalità e della sicurezza in ambito provinciale.

In chiusura dell’incontro, l’Autorità di Governo ha evidenziato piena soddisfazione per l’operato dell’Arma estense, evidenziando l’importanza strategica delle Stazioni Carabinieri, presidio capillare e segno tangibile della presenza dello Stato, unitamente al prezioso ruolo dei Reparti Speciali.

Il Comandante Provinciale, nel ringraziare il Prefetto per la visita, dimostrazione tangibile dell’attenzione e vicinanza all’Istituzione, ha confermato il massimo impegno dell’Arma a continuare ad operare con il massimo impegno al fine di corrispondere alle direttive di coordinamento dell’Autorità di Governo.

