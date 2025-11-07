FERRARA: Il Prefetto incontra gli “Studenti Ciceroni” di “Monumenti Aperti”

Questa mattina, presso Palazzo Giulio d’Este, sede della Prefettura, il Prefetto Massimo Marchesiello ha ricevuto un nutrito gruppo di bambini delle scuole primarie ferraresi protagonisti dell’edizione 2025 di “Monumenti Aperti”.

L’incontro odierno, ospitato nella storica dimora rinascimentale – tra i siti aperti al pubblico dal 17 al 19 ottobre – ha rappresentato il ringraziamento del Rappresentante del Governo ai piccoli “ciceroni” che, con passione e curiosità, hanno accompagnato migliaia di visitatori alla scoperta del patrimonio artistico e architettonico della città. Circa 700 alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado hanno animato la nona edizione della manifestazione, organizzata da Ferrara Off APS con Fondazione Ferrara Arte, Comune di Ferrara e Imago Mundi OdV, registrando oltre 14.000 presenze e contribuendo alle celebrazioni per i 30 anni del riconoscimento UNESCO di Ferrara come “Città del Rinascimento e il suo Delta del Po”.

Il Prefetto ha lodato l’entusiasmo e la preparazione dei giovani, evidenziando come il loro impegno abbia non solo valorizzato il patrimonio storico cittadino, ma promosso coesione sociale e rispetto per le radici culturali. «I bambini di oggi sono i custodi del domani – ha dichiarato il Prefetto – e iniziative come “Monumenti Aperti” dimostrano come l’educazione al bello e al sapere possa unire generazioni e comunità. Grazie a voi, Ferrara ha brillato di una luce nuova: quella della passione autentica e fresca della gioventù».

Un plauso particolare è stato rivolto ai bambini dell’Istituto Comprensivo Cosmè Tura (Scuola primaria Villaggio INA, classe VB), dell’Istituto Comprensivo Alberto Manzi (Scuola primaria Bruno Farber, classe VA) e al direttore artistico di Ferrara Off, Marco Sgarbi che li accompagnava nell’incontro in Prefettura, per la dedizione che ha trasformato un’attività didattica in un esempio concreto di cittadinanza attiva.

