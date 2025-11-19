Ferrara. Il Procuratore Garau saluta il Comando Provinciale dei Carabinieri.

Nella mattinata odierna, il Procuratore della Repubblica di Ferrara, dott. Andrea Garau, prossimo alla quiescenza, dopo oltre 40 anni in magistratura, di cui 7 passati alla guida degli uffici di via Mentessi, si è recato al Comando Provinciale Carabinieri di Ferrara per un sentito saluto di commiato.

Ad accoglierlo, presso la caserma “Appuntato Carmine della Sala”, oltre al Comandante Provinciale Col. Alessandro Di Stefano, erano presenti tutti gli ufficiali del Comando Provinciale e della provincia, nonché tutti i Comandanti di Stazione e di N.O.R. del territorio, al quale il Procuratore ha rivolto i suoi saluti e il proprio profondo apprezzamento per la quotidiana abnegazione che i Carabinieri pongono nel servizio a tutela della collettività.

Il Colonnello Di Stefano a sua volta ha voluto ringraziare il Signor Procuratore per la costante ed autorevole azione di indirizzo e di supporto alle attività investigative durante gli anni alla guida della Procura estense, evidenziandone le qualità umane e professionali. Nell’occasione ha omaggiato il Procuratore con un manufatto in ceramica prodotto da un artigiano locale, in ricordo dei Carabinieri di Ferrara.

