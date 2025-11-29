Ferrara. Il Questore di Ferrara saluta il Comando Provinciale dei Carabinieri

Nella mattinata di oggi il Questore di Ferrara, Salvatore Calabrese, ha fatto visita al Comando Provinciale dei Carabinieri per un saluto di commiato. Il Dott. Calabrese, alla guida della Questura estense dall’ottobre 2021, si appresta infatti a lasciare l’attuale sede.

Ad accoglierlo nella caserma “Appuntato Carmine della Sala” il Comandante Provinciale, Colonnello Alessandro Di Stefano, insieme a tutti gli ufficiali del Comando e ai Comandanti di Stazione e dei Nuclei Operativi e Radiomobili della provincia.

Il Questore ha espresso un sincero ringraziamento per la collaborazione quotidiana con l’Arma estense durante i suoi anni alla guida della Questura di Ferrara.

Il Colonnello Di Stefano, a sua volta, ha rivolto parole di stima e gratitudine al Questore, sottolineando la costante e proficua sinergia tra le due Forze di Polizia, e le qualità umane e professionali dimostrate durante il mandato.

—————————————————-

COMACCHIO: Controlli straordinari dei Carabinieri: denunce, segnalazioni per droga e sanzioni per oltre 6mila euro.

Lo scorso 26 novembre i Carabinieri della Compagnia di Comacchio, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Forestale, hanno messo in campo un articolato dispositivo di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione di ogni forma di attività illecita, con particolare attenzione verso i furti in abitazione.

I controlli, che hanno interessato tutto il litorale e la S.S. 309 Romea, hanno portato alla denuncia di due persone alla Procura estense, a diverse segnalazioni per uso personale di stupefacenti e ad una sanzione per trasporto illecito di rifiuti, in particolare:

un 46enne, controllato mentre percorreva a piedi le vie di Lido delle Nazioni, è stato trovato con un coltello da cucina della lunghezza di circa 20 cm. occultato sulla sua persona, senza riuscirne a giustificare il possesso. Per l’uomo è quindi scattata una denuncia per porto di oggetti atti ad offendere, mentre il coltello è stato immediatamente sequestrato;

un 63enne, questa volta mentre percorreva le vie di San Giuseppe a bordo della propria vettura, è stato controllato e trovato con due asce nell’abitacolo dell’auto, anche in questo caso senza un giustificato motivo. L’uomo è stato pertanto denunciato per porto di oggetti atti ad offendere, mentre le asce sono state immediatamente sequestrate;

un 30enne a Porto Garibaldi è stato sorpreso alla guida del proprio furgone con un tasso alcolemico cinque volte superiore al limite consentito dalla legge. Per il conducente è scatta una denuncia per guida in stato di ebrezza e l’immediato ritiro della patente di guida;

mirati controlli sono stati effettuati anche nei luoghi frequentati dai giovani, dove due uomini e una donna sono stati trovati in possesso di alcune dosi di hashish. Per i tre è scattata una segnalazione alla Prefettura competente per uso personale di sostanze stupefacenti;

sulla S.S. 309 Romea i Carabinieri del Nucleo Forestale hanno individuato due veicoli che trasportavano materiale di edilizia e scarti di lavorazioni senza il previsto formulario di identificazione dei rifiuti. Per i due conducenti, una 35enne e un 55enne, sono scattate sanzioni amministrative pecuniarie per complessivi 6.500 euro.

Mi piace: Mi piace Caricamento...