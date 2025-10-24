FERRARA: Il Ten. Col. Giuseppe ALOISI è il nuovo Capo Ufficio Comando dei Carabinieri del Comando Provinciale di Ferrara

Nella mattinata odierna si è insediato il nuovo Capo Ufficio del Comando Provinciale Carabinieri di Ferrara, Tenente Colonnello Giuseppe Aloisi, che raccoglie il testimone nel delicato incarico di Capo dello “staff” del Comandante Provinciale, lasciato nel mese di maggio scorso dal Ten. Col. Fabrizio Gubbiotti, ora in quiescenza.

Originario della provincia di Lecce, 55enne, con due figli, dopo essersi laureato in Scienze dell’Amministrazione, ha frequentato nel 2001 il 40° Corso Applicativo presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, al termine del quale, ha comandato come primo incarico il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Bari San Paolo. Ha poi proseguito la sua carriera dirigendo il Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Ferrara, la Compagnia Carabinieri di Molinella, due Compagnie Operative del 5° Reggimento Carabinieri Emilia Romagna di Bologna, per poi continuare, prima dell’attuale incarico, presso il Comando Legione Carabinieri del capoluogo emiliano, quale Capo Sezione Gestione Patrimoniale.

Nella mattinata odierna l’Ufficiale, accompagnato dal Comandante Provinciale, Col. Alessandro Di Stefano, si è recato per i consueti saluti istituzionali presso la Prefettura e presso la Procura della Repubblica di Ferrara. Il Prefetto, Dottor Massimo Marchesiello, ha rivolto il suo saluto di benvenuto e l’augurio di buon lavoro nel delicato incarico intrapreso, mentre Il Procuratore, Dottor Andrea Garau, ha augurato un percorso pieno di successi e soddisfazioni. Il Ten. Col. Aloisi, si è detto infine orgoglioso ed entusiasta di questa ennesima opportunità istituzionale in terra estense, che andrà sicuramente ad arricchire la sua esperienza professionale e umana.

Mi piace: Mi piace Caricamento...