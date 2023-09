FERRARA – IMPORTANTE PRESENZA DEI CARABINIERI FORESTALI ALLA FIERA REM TECH EXPO DEDICATA ALL’AMBIENTE; VISITA DEL COMANDANTE DEI CARABINIERI PER LA TUTELA FORESTALE E DEI PARCHI NAZIONALI GENERALE NAZARIO PALMIERI

Ferrara 23 settembre 2023: La fiera Rem Tech Expo 2023, dedicata all’Ambiente, che si è tenuta durante la settimana e che si è conclusa nella giornata di ieri, ha visto la presenza di numerosi Ufficiali dell’Arma che hanno partecipato attivamente ai convegni in qualità di relatori a testimonianza della professionalità e della competenza che viene riconosciuta dal mondo imprenditoriale e dalle Amministrazioni pubbliche ai militari della componente forestale e ambientale.

In particolare nella giornata di apertura al pubblico del 20 settembre scorso è intervenuto il Comandante dei Carabinieri per la Tutela Forestale e dei Parchi Nazionali Generale di Divisione Nazario Palmieri all’incontro dedicato alla “Gestione del Patrimonio Forestale per la difesa del Suolo e la Mitigazione dei cambiamenti climatici”; insieme a lui il Ten.Col Vincenzo Romeo Responsabile del Servizio Meteomont dei Carabinieri e il Ten. Col. Riccardo Corbini comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Belluno. Durante la sessione di lavoro sono state analizzate le funzioni fondamentali delle foreste mature per la riduzione del rischio idrogeologico, del rischio valanghe e di quello degli incendi boschivi. Nella stessa giornata, alla Sessione di apertura è intervenuto il Maggiore Aldo Papotto in qualità di Subcommissario per la Bonifica delle discariche abusive.

Infine da menzionare la presenza del Comandante della Regione Carabinieri Forestale, Generale Fabrizio Mari che è intervenuto come relatore, durante la giornata di ieri, alla Conferenza Nazionale sul Rischio Idrogeologico e idraulico dedicata all’evento di maggio 2023 in Emilia-Romagna. Il Generale ha potuto illustrare le attività ad elevato valore tecnico svolte dai Carabinieri Forestali in tale occasione e in particolare le attività di monitoraggio e segnalazione delle frane, delle criticità idrauliche e delle interruzioni della viabilità anche forestale con particolare riferimento alla possibilità di svolgere l’attività di spegnimento degli incendi boschivi nelle zone non raggiungibili.

In occasione della sua presenza in Ferrara il Generale Palmieri ha raccolto l’invito del Colonnello Aldo Terzi, Comandante del Gruppo CC Forestale di Bologna e Ferrara per una visita ai reparti della specialità forestale (Nucleo Carabinieri Forestale e Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale) che sono collocati all’interno del Comando Provinciale dell’Arma,

L’Alto Ufficiale è stato accolto dal Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Alessandro Di Stefano, che ha colto l’occasione per presentare l’articolazione della struttura nella provincia di Ferrara. Il Comandante Palmieri ha potuto toccare con mano la realtà sottolineando l’importanza e il successo del processo di integrazione fra l’organizzazione territoriale e la specialità forestale dell’Arma, che ha prodotto notevoli risultati in termini di capacità di risposta ai bisogni del cittadino.

