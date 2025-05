FERRARA INSIEME: “Interrogazione sulla situazione di riduzione dei fondi destinati alla sicurezza stradale”

PREMESSO CHE:

La sicurezza stradale è da sempre uno dei temi più delicati nella nostra provincia, e i

Comuni, a causa del continuo taglio di risorse, faticano a intervenire su tutta la propria rete

viaria;

Moltissime strade che attraversano e compongono la viabilità provinciale sono di

competenza esclusiva della Provincia;

Già attualmente le risorse non sono sufficienti a garantire le manutenzioni, sia ordinarie che

straordinaria.

APPRESO CHE:

I tagli ai fondi statali destinati alle Province italiane per la sicurezza stradale sono stati

stabiliti principalmente attraverso due provvedimenti normativi:

● Legge di Bilancio 2025

La Legge 30 dicembre 2024, n. 207 ha introdotto una significativa riduzione delle

risorse destinate alla manutenzione delle strade provinciali.

In particolare, ha previsto una diminuzione pari a:

● 20 milioni di euro per il 2025;

● 15 milioni di euro per il 2026;

● 275 milioni di euro per il 2029;

rispetto agli stanziamenti originariamente previsti dalla Legge 27 dicembre 2017, n.

205, che assegnava 275 milioni di euro annui dal 2025 al 2034 per la

manutenzione straordinaria della rete viaria provinciale.

● Decreto Milleproroghe 2025

Il Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla Legge

21 febbraio 2025, n. 15, ha introdotto ulteriori tagli, riducendo di:

● 175 milioni di euro le risorse per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Questi tagli si sommano alle riduzioni già previste dalla Legge di Bilancio, portando a

una diminuzione complessiva di:

● 195 milioni di euro per il 2025;

● 190 milioni di euro per il 2026.

In totale, la riduzione dei fondi per la sicurezza stradale ammonta a circa 1,7 miliardi di

euro, con un impatto particolarmente grave per il biennio 2025–2026, durante il quale si

registra una diminuzione del 70% delle risorse rispetto a quanto inizialmente previsto.

Tali tagli stanno compromettendo:

● la realizzazione di interventi già programmati e finanziati;

● la sicurezza della rete viaria provinciale.

CONSIDERATO CHE:

Le Province italiane, attraverso l’Unione delle Province d’Italia (UPI), hanno espresso

forte preoccupazione per questi tagli e stanno sollecitando il Governo a rivedere le

decisioni prese, al fine di garantire la sicurezza stradale e la manutenzione delle

infrastrutture viarie;

L’UPI ha chiesto al Governo l’apertura di un tavolo di crisi per discutere la possibilità di

ripristinare almeno 385 milioni di euro dei fondi sottratti per il biennio 2025–2026; tuttavia,

al momento non sono state adottate misure concrete per compensare i tagli effettuati;

Attualmente non sono stati stanziati fondi compensativi per rimediare ai tagli significativi

apportati ai finanziamenti destinati alla sicurezza stradale delle province italiane;

Per la Provincia di Ferrara sono stati tagliati 1,8 milioni di euro sui fondi 2025 e 2026, con

una riduzione lineare del 70%.

SI CHIEDE:

Se l’informazione riportata è corretta; A quanto ammonta la cifra non erogata per la Provincia e a quanto ammontava negli

scorsi anni la cifra stanziata per la manutenzione stradale; Quali sono gli interventi previsti che non verranno realizzati, con dettaglio per

ciascun Comune; Quali misure la Provincia ha previsto di mettere in campo per sopperire alla

riduzione di fondi; Se si intende avviare un’iniziativa verso il Governo affinché questa drammatica

riduzione di risorse venga ritirata

