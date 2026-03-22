Ferrara. Malore a Pontelagoscuro: carabinieri salvano anziana colta da improvviso malore.

Nella mattinata di ieri sabato 21 marzo, una donna classe 1946 si trovava in macchina con la figlia quando, transitando in via Milano, è stata colta da un improvviso malore. La figlia, accortasi immediatamente dello stato di difficoltà in cui versava l’anziana madre, ha accostato l’auto iniziando a chiedere aiuto. Richiamati dalle urla, i carabinieri della vicina Stazione di Pontelagoscuro, sono accorsi immediatamente raggiungendo le due donne. Valutata la situazione, i militari hanno contattato il 118 e, prelevato il defibrillatore automatico in dotazione alla caserma, hanno applicato le piastre sul torace dell’anziana. Seguendo le indicazioni dello strumento, i militari, che nel frattempo erano stati raggiunti da un equipaggio in circuito, hanno inziato a praticare il massaggio caradiaco all’anziana. La manovra, protrattasi fino all’arrivo dei soccorritori del 118, è stata di fondamentale importanza per rispristinare il battito cardiaco dell’anziana malcapitata che, una volta stabilizzata dai sanitari, è stata tasportata presso il pronto soccorso dell’Arcispedale “Sant’Anna” di Cona dove è stata ricoverata in prognosi riservata. Il professionale intervento dei carabinieri ha dimostrato ancora una volta l’importanza della rianimazione cardiopolmonare e dell’utilizzo del defibrillatore automatico. Da anni infatti, l’Arma dei Carabinieri, consapevole della delicatezza del primo intervento in caso di malore, forma tutto il suo personale erogando corsi “BLSD” direttamente presso gli istituti di formazione.

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