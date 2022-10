FERRARA: Mandato di arresto europeo, catturato dai Carabinieri

Martedì 18 ottobre 2022, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Ferrara, in collaborazione con i colleghi della Compagnia di Copparo e della Stazione di Ambrogio (FE), hanno rintracciato ed arrestato N.M., 28 enne sardo noto agli uffici di polizia, domiciliato in provincia, a carico del quale le autorità francesi hanno emesso un Mandato di Arresto Europeo (MAE), in quanto indagato per furti commessi nel paese doltr’alpe nel 2019. Il provvedimento restrittivo è stato eseguito nell’ambito della cooperazione internazionale disciplinata dal tratato di Schengen, ed i Carabinieri, dopo aver identificato ed arrestato il ricercato, hanno trasmesso tutta la documentazione agli uffici di collegamento e alla Corte d’Appello di Bologna. Dopo le formalità di rito N.M. è stato trasferito alla casa circondariale “Satta” di Ferrara, in attesa della richiesta di estradizione da parte della Francia, che verrà valutata dalla Autorità Giudiziaria.

COPPARO: Lotta all’immigrazione clandestina, 4 stranieri espulsi dai CC

Tra la sera del 18 e la mattina del 19 ottobre 2022 i Carabinieri di Copparo (FE) e di Jolanda di Savoia (FE) hanno rintracciato nel loro territorio quattro cittadini stranieri (tre marocchini ed un pachistano) privi di documenti d’identità, i quali sono stati identificati mediante il rilevamento delle impronte digitali, tutti risultati irregolari sul territorio nazionale. I tre marocchini sono stati fermati a bordo di un monovolume di proprietà di una società veronese, il quarto invece è stato fermato mentre si aggirava di notte nei pressi del campo sportivo Fadini di Jolanda di Savoia, per tutti i Carabinieri hanno avviato le procedure di espulsione, ottenendo da Questura e Prefettura i relativi decreti di espulsione dal territorio nazionale, che venivano immediatamente notificati agli interessati. Ora gli stranieri hanno cinque giorni di tempo per lasciare l’Italia, pena un ulteriore deferimento alla autorità giudiziaria e l’accompagnamento presso un centro d’accoglienza in attesa del rimpatrio.

PORTO GARIBALDI: In congedo il Luogotenente c.s. Giovanni Cisticerchi

Il 19 ottobre 2022 è stato l’ultimo giorno di servizio del Luogotenente in cariche speciali Giovanni Cisticerchi, Comandante della Stazione Carabinieri di Porto Garibaldi (FE), per raggiungimento dei limiti d’età. L’ispettore, arruolatosi nel 1989 quale Carabiniere semplice, venne assegnato al 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti “Tuscania” di Livorno, da cui proseguì nella carriera militare frequentando la Scuola Sottufficiali. Promosso al grado di Vice Brigadiere fu destinato, quale sottufficiale in sottordine alle Stazioni di Lizzano in Belvedere, Riccione e Marzabotto, ed ha poi comandato le Stazioni di Marmorta, Argenta, Lido degli Estensi, Ferrara e, dal 2015, la Stazione di Porto Garibaldi. Nell’anno 2010, quale Comandante della Stazione di Argenta e poi di Lido degli Estensi, contribuiva alle indagini per l’arresto di Igor il Russo, all’epoca autore di numerose rapine nelle campagne ferraresi. Ai tempi diresse ed organizzò vari servizi di appiattamento ed osservazione nell’area interessata, costituita per lo più da campagne e casolari. Nel corso della lunga carriera il Luogotenente Cisticerchi è stato decorato con la Medaglia Mauriziana al merito, della Medaglia d’oro al merito di lungo Comando dell’Esercito, della Croce d’oro con torre per anzianità di servizio e del distintivo di merito per lungo comando di stazione. In occasione del congedo il Luogotenente è stato salutato dai colleghi e dai superiori che lo hanno ringraziato per il servizio prestato.

