FERRARA: molesta una ragazza e stende il fidanzato con un pugno. Denunciato dai carabinieri un 42enne.

Lo scorso 28 agosto i Carabinieri della Stazione di Ferrara hanno denunciato in stato di libertà, alla Procura estense, un 42enne ritenuto il presunto autore di una violenza sessuale ai danni di una 30enne e di lesioni personali al ragazzo coetaneo.

L’attività investigativa, immediatamente avviata, ha permesso di ricostruire in breve tempo la vicenda, che ha avuto inizio alle prime ore del mattino dello scorso 17 agosto, lungo la distesa di chioschi presenti nella darsena cittadina. Proprio in quel luogo un uomo tenta di approcciare maldestramente due coppie di amici con la scusa di una sigaretta e, non contento, insiste per avere una conversazione con gli stessi. Il gruppetto di amici, infastiditi e preoccupati per l’invadenza di quell’uomo, stabilisce di far ritorno presso le rispettive abitazioni. Una coppia però cambia idea e decide di non fare subito rientro a casa, ma di fermarsi presso un rivenditore di alimentari per consumare un’ultima bevanda. La deviazione dal tragitto fa incrociare nuovamente i due ragazzi con quell’uomo incontrato sulla darsena, il quale ha un’altra richiesta: vorrebbe che gli fosse offerta una birra. La coppia, forse per timore e per liberarsi dello stesso, acconsente. L’uomo dopo qualche sorso di birra si allontana in sella alla sua bicicletta, ma dopo qualche metro finisce a terra. I ragazzi preoccupati per la caduta raggiungono e soccorrono immediatamente l’uomo, che decide tuttavia di approfittare della vicinanza alla ragazza per palpeggiarla. Il fidanzato reagisce allontanando immediatamente la mano dell’uomo, che tuttavia non la prende bene, iniziando a colpire il volto del ragazzo con diversi pugni che lo fanno crollare al suolo insieme alla compagna, intervenuta per allontanare l’aggressore. La coppia è stata soccorsa e trasportata presso il Pronto Soccorso di Cona, dove le ferite del 30enne sono state giudicate guaribili in 40 giorni. Pertanto il 42enne è stato denunciato per l’ipotesi di reato di violenza sessuale e di lesioni personali gravi.

Comacchio – Porto Garibaldi. Ai domiciliari per varie condanne, viola le prescrizioni: arrestato e tradotto in carcere dai Carabinieri.

Una lunga scia di denunce e condanne e dopo anni di misure alternative alla detenzione in carcere, l’ennesima violazione è costata cara ad un uomo di 49 anni, residente sul litorale comacchiese.

L’uomo, più volte sorpreso alla guida senza patente – revocata da oltre vent’anni – e già condannato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, si trovava in detenzione domiciliare con precisi obblighi ed orari di uscita. Negli ultimi mesi, però, aveva più volte disatteso le prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria, arrivando persino ad evadere venendo “pizzicato” dai Carabinieri del posto.

L’Ufficio di Sorveglianza di Bologna, tenuto conto delle segnalazioni dei carabinieri di Porto Garibaldi, ha quindi disposto l’aggravamento della misura alternativa, ordinando la sospensione della detenzione domiciliare e il trasferimento in carcere. Nella mattinata del 31 agosto, i Carabinieri della Stazione di Porto Garibaldi hanno rintracciato l’uomo e lo hanno accompagnato alla Casa Circondariale di Ferrara.

