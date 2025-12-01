Ferrara. Molestie nei confronti di una minore: 21enne denunciato dai Carabinieri.

Nelle prime ore del 1° dicembre 2025, il personale della Stazione Carabinieri di Ferrara Corso Giovecca ha denunciato in stato di libertà un giovane di 21 anni, al termine dei tempestivi accertamenti avviati a seguito di una segnalazione per presunte molestie ai danni di una minore. L’episodio si sarebbe verificato nel piazzale della stazione ferroviaria estense, dove il soggetto, in compagnia di altri due, avrebbe avvicinato la giovane per proporle prestazioni sessuali in cambio di denaro.

Al rifiuto della ragazza, i tre si sarebbero allontanati dirigendosi verso le vie limitrofe dove uno dei soggetti è stato rintracciato e bloccato da una pattuglia dei Carabinieri intervenuti sul posto.

Le indagini sono ancora in corso al fine di identificare gli altri due soggetti coinvolti, sotto la direzione dell’Autorità Giudiziaria estense, per ricostruire con completezza la dinamica dei fatti.

VOGHIERA. Deve scontare un residuo di pena: 49enne affidato in prova arrestato dai Carabinieri.

Nella tarda mattinata dello scorso 28 novembre, i Carabinieri della Stazione di Voghiera hanno arrestato e portato in carcere un 49enne già sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali per una vecchia condanna del Tribunale di Pesaro ad oltre 10 anni di carcere.

L’uomo, condannato per i reati di detenzione e porto illegale di armi, minaccia a Pubblico Ufficiale e rapina aggravata (commessi in Pavia, Piacenza, Milano e Pesaro tra il 2016 ed il 2020), è stato raggiunto da un provvedimento dell’Ufficio di Sorveglianza di Bologna che disponeva il ritorno in regime di detenzione. La Stazione Carabinieri di Voghiera ha tradotto il 49enne presso l’Arginone dove proseguirà a scontare i pochi mesi di condanna restanti.

