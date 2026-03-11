FERRARA – Nasce anche a Ferrara il comitato per il “Sì” al referendum sulla giustizia promosso da Forza Italia Giovani Ferrara, con l’obiettivo di sostenere una riforma del sistema giudiziario ritenuta più equa, efficiente e garantista.

L’iniziativa, presentata dai rappresentanti del movimento giovanile azzurro, si inserisce nel dibattito nazionale sulle riforme della giustizia e punta a sensibilizzare l’opinione pubblica sui contenuti dei quesiti referendari.

Secondo gli esponenti di Forza Italia Giovani Ferrara, il sostegno al “Sì” nasce dalla convinzione che il referendum rappresenti un’occasione concreta per modernizzare il sistema giudiziario italiano e rafforzare le garanzie dei cittadini.

Tra le motivazioni alla base dell’iniziativa vi è la volontà di promuovere una giustizia più equilibrata e rispettosa dei principi dello Stato di diritto. In particolare, i promotori sottolineano l’importanza di una separazione più netta delle funzioni tra magistrati requirenti e giudicanti, ritenuta uno strumento utile per rafforzare il principio di imparzialità del giudice e la fiducia dei cittadini nei processi.

Il comitato evidenzia inoltre la necessità di una maggiore responsabilità e trasparenza all’interno della magistratura, con l’obiettivo di rendere il sistema più meritocratico e vicino alle esigenze dei cittadini. Allo stesso tempo, i promotori sottolineano come la riforma proposta non intaccherà in alcun modo l’indipendenza della magistratura, principio fondamentale dell’ordinamento democratico e garanzia imprescindibile dello Stato di diritto.

A questo primo comitato hanno aderito, per il gruppo giovani, Mattia Nanetti, segretario provinciale, Edoardo Buzzoni, segretario comunale di Ferrara, Beatrice Piva, Ilenia Siclari e Marcello Cappellari, Greta Duó e Diego Menegatti.

“Crediamo che sostenere il ‘Sì’ – spiegano i Forzisti – significhi compiere un passo avanti verso una giustizia più moderna, capace di garantire in modo efficace i diritti e le libertà dei cittadini”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...