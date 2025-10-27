Ferrara. Nottata movimentata in discoteca: tre persone denunciate dai Carabinieri.

Nella notte del 25 ottobre u.s., tre equipaggi della Compagnia di Ferrara sono stati impegnati nel corso di due interventi presso una nota discoteca presente nel territorio comunale. Alle ore 01.30 circa, una pattuglia della Stazione di Villanova ed una della Sezione Radiomobile, sono intervenute presso il locale a causa di un giovane che, qualificatosi falsamente quale appartenente alla Guardia di Finanza, era stato allontanato a causa del proprio comportamento. Lo stesso, dopo aver minacciato il personale della security che, qualora non fosse stato riammesso all’interno del locale, avrebbe proceduto al controllo dei libri contabili, pretendeva di rientrare nella discoteca chiamando addirittura il numero di emergenza 112 qualificandosi quale appartenente alle “fiamme gialle”. Giunti sul posto, i carabinieri identificavano il soggetto, risultato uno studente 20enne residente fuori provincia e privo di qualsiasi legame con la Guardia di Finanza. Lo stesso si presentava in forte stato di alterazione dovuta all’abuso di sostanze alcoliche e, dopo essersi rifiutato di farsi identificare ed aver oltraggiato ripetutamente i militari operanti, veniva accompagnato presso la sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Ferrara venendo indagato per usurpazione di funzione pubblica ed oltraggio a pubblico ufficiale, nonché sanzionato per ubriachezza molesta. Successivamente, alle ore 03.45 circa, una pattuglia della Stazione di Pontelagoscuro interveniva presso lo stesso locale. Poco prima infatti, si era verificato un acceso alterco tra due gruppi di ragazzi. Il motivo del contendere, secondo i primi accertamenti, era riconducibile ad una spinta involontaria ai danni di una giovane appartenente ad uno dei due gruppi. Tra spintoni ed urla, era improvvisamente comparso un coltello in mano ad uno dei giovani. L’arma, ancorché non utilizzata per minacciare nessuno dei presenti, dopo essere stata passata dal proprietario ad un amico, è stata rinvenuta occultata all’interno di una scarpa di quest’ultimo. All’arrivo dei carabinieri, l’arma da taglio è stata immediatamente sequestrata ed i due giovani, un 20enne ed un 26enne, sono stati deferiti in stato di libertà per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

COMACCHIO: controlli straordinari sul litorale: 5 persone denunciate dai Carabinieri.

Durante lo scorso fine settimana, i militari della Compagnia Carabinieri di Comacchio hanno messo in campo un articolato servizio di controllo straordinario del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione di ogni forma di reato. Nel corso delle operazioni sono state accertate diverse violazioni denunciate alla Procura estense in materia di documenti di soggiorno, armi e guida in stato di ebrezza, nello specifico:

una 50enne di origini straniere, controllata a Porto Garibaldi senza di documenti attestanti la regolarità sul territorio nazionale, è stata denunciata per soggiorno illegale;

a Porto Garibaldi un 30enne, con atteggiamento particolarmente sospetto, controllato mentre era all’interno della propria autovettura parcheggiata in zona isolata, è stato sottoposto a perquisizione personale e del veicolo. I sospetti dei carabinieri hanno trovato immediato riscontro: infatti aveva occultato nell’abitacolo una mazza da baseball. Pertanto è scattata una denuncia per porto di oggetti atti ad offendere, mentre la mazza è stata immediatamente sequestrata. Nelle stesse circostanze un 40enne è stato trovato in possesso di strumenti atti allo scasso e denunciato per il medesimo reato;

a Lido Nazioni sono stati sorpresi alla guida dei rispettivi mezzi un 50enne e un 65enne, con un tasso alcolemico ben 3 volte superiore ai limiti consentiti dalla legge. Per i due è scatta quindi una denuncia per guida sotto l’influenza dell’alcool e il ritiro della patente di guida.

Inoltre è stato segnalato alla competente Prefettura un 22enne trovato in possesso di una dose di hashish.

Il servizio messo in campo ha permesso di controllare complessivamente 59 veicoli e 85 persone.

I controlli lungo la costa continueranno anche durante il periodo invernale per garantire legalità e sicurezza alla cittadinanza.

