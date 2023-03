FERRARA: picchia la madre ed aggredisce una pattuglia. Arrestato dai Carabinieri

Verso le ore 21:00 del 31 marzo giungeva sulla linea d’emergenza 112 una richiesta d’aiuto da parte di una sessantenne polacca, in quanto il figlio trentaseienne, residente nei Paesi Bassi ma suo ospite da poco più di un mese, era vistosamente ubriaco e la stava picchiando.

Subito interveniva una pattuglia della Sezione Radiomobile di Ferrara che, lungo la strada, veniva avvicinata dalla donna piangente, ancora al telefono con la Centrale Operativa dei Carabinieri. Il giovane veniva trovato nascosto nel giardino dell’abitazione e, alla vista della pattuglia, subito assumeva un atteggiamento provocatorio ed aggressivo, tant’è che prendeva anche una scopa cercando di colpire gli operanti. Stante l’aggressività del soggetto, i militari hanno utilizzato lo spray al peperoncino in dotazione per riuscire a bloccarlo ed ammanettarlo, per poi condurlo in Caserma, in stato di arresto per resistenza a pubblico ufficiale.

Nella mattinata del 31 marzo, il trentaseienne è comparso davanti al Giudice del Tribunale di Ferrara dove, a seguito di rito direttissimo, veniva convalidato l’arresto e, previo patteggiamento, condannato a mesi 4 di reclusione, pena sospesa.

