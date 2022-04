FERRARA: Picchiata per strada, i Carabinieri arrestano il fidanzato

La mattina di Pasquetta 18 aprile 2022, alla centrale operativa 112 dei Carabinieri di Ferrara giungevano diverse chiamate da parte di cittadini allarmati i quali avevano prima udito delle grida e richieste di aiuto e poi visto una giovane donna che veniva picchiata da un uomo, lungo via Garibaldi del centro cittadino. L’operatore della centrale inviava immediatamente, in soccorso della sventurata, una gazzella del pronto intervento che sorprendeva l’uomo in flagrante. La donna, con volto sanguinante, veniva prima soccorsa dai militari e poi medicata dal personale del 118 che giungeva sul posto. Le lesioni riportate dalla vittima, una 33 enne ferrarese, erano tali da richiederne il ricovero presso l’Ospedale di Cona, da cui veniva dimessa solamente il giorno seguente con una prognosi di 25 giorni. L’uomo, un 42 enne italo nigeriano, fidanzato della vittima, veniva arrestato per lesioni personali volontarie pluriaggravate e, su disposizione della autorità giudiziaria, ristretto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida presso il Tribunale estense. La mattina di martedì 19 aprile 2022 il Giudice Monocratico del Tribunale Ferrarese ha convalidato l’arresto dell’uomo e disposto la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima, rimettendolo in libertà.

