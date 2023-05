FERRARA: PREFETTURA E GUARDIA DI FINANZA SIGLANO L’ACCORDO CON GLI ENTI LOCALI DELLA PROVINCIA PER IL MONITORAGGIO E IL CONTROLLO DEI PROGETTI DI INVESTIMENTO FINANZIATI CON I FONDI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Questa mattina, presso la sede della Prefettura di Ferrara, è stato sottoscritto il “protocollo

d’intesa per il monitoraggio e il controllo delle misure di sostegno economico, di

finanziamento e di investimento previste nel piano nazionale di ripresa e resilienza

(PNRR)”.

All’iniziativa, promossa congiuntamente dal Prefetto di Ferrara, Rinaldo Argentieri e dal

Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Ferrara, Col. Cosimo d’Elia, erano

presenti, per la sottoscrizione, il Presidente della Provincia di Ferrara, Dott. Michele

Padovani (in rappresentanza dei comuni del territorio), l’Assessore allo Sport, Lavori

Pubblici, Piano Strategico, Recovery Fund, Dott. Andrea Maggi e il Capo di Gabinetto del

Comune di Ferrara, Dott.ssa Alessia Pedrielli, il Rettore dell’Università di Ferrara, Prof.ssa

Laura Ramacciotti, il Direttore Amministrativo dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di

Ferrara, Dott.ssa Anna Gualandi, il Sub Commissario Amministrativo dell’Azienda

Ospedaliero – Universitaria Ferrara, Dott.ssa Marinella Girotti, il Presidente del Consorzio

di Bonifica Pianura Ferrara, Dott. Stefano Calderoni, il Direttore Generale dell’Azienda

Casa Emilia-Romagna Ferrara, Dott. Diego Carrara.

Principale scopo del protocollo è quello di tutelare legalità e trasparenza, rafforzando il

sistema di vigilanza con riguardo all’esecuzione di opere pubbliche e di servizi da realizzare

con il PNRR e il Fondo Complementare, in modo da prevenire e, se del caso contrastare,

eventuali condotte illecite che possono ledere gli interessi economici e finanziari pubblici o

sono espressione di tentativi di infiltrazione della criminalità, incidendo sulla regolare

procedura di assegnazione e realizzazione dei lavori.

Il documento prevede il tempestivo e periodico flusso informativo a favore della Guardia di

Finanza, quale Forza di Polizia economico finanziaria specializzata nella tutela della spesa

pubblica europea e nazionale, di dati relativi agli investimenti e agli interventi infrastrutturali

finanziati con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del relativo Fondo

Complementare di matrice nazionale.

Più in dettaglio, l’accordo così formalizzato, prevede la comunicazione al Comando

Provinciale della Guardia di Finanza, da parte degli Enti locali ferraresi, degli interventi,

delle misure, dei progetti esecutivi ammessi a finanziamento, dei bandi di gara, degli atti di

aggiudicazione, dei subappalti, delle comunicazioni di noli a caldo, dell’elenco dei cantieri

ecc.In aggiunta a questo flusso informativo è stata poi prevista la possibilità, per gli

amministratori pubblici interessati, di attivare un canale diretto di collaborazione operativa

con i Reparti della Guardia di Finanza della provincia ferrarese, per segnalare anomalie o

elementi di rischio meritevoli di analisi e approfondimenti.

Gli stessi Reparti della Guardia di Finanza utilizzeranno le informazioni raccolte per

pianificare eventuali attività di accertamento e controllo.

L’accordo testimonia l’impegno all’unisono di tutti gli attori pubblici per assicurare quelle

condizioni di legittimità e trasparenza che serviranno a indirizzare in maniera efficace,

efficiente e tempestiva le ingenti risorse messe a disposizione con il Piano, favorendo il

raggiungimento degli obiettivi di crescita di cui l’economia ferrarese ha bisogno per

superare le difficoltà congiunturali e strutturali che la contraddistinguono.

