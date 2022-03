FERRARA: primo comune in Italia dove le persone con disabilità entrano gratis nei musei, stadio, teatro e piscine

#Ferrara è il primo comune d’Italia ad approvare con la Presidenza del Consiglio dei Ministri la convenzione per l’utilizzo della Carta europea della disabilità, una card che consentirà di sostituire tutti i certificati e i verbali che attestano la condizione di invalidità e di accedere a beni e servizi pubblici e privati gratuiti o a tariffe agevolate. E’ stato un percorso di interlocuzione con il ministro Erika Stefani durato mesi e che darà accesso gratuito a tutte le persone con disabilità e accompagnatori a musei e agli spazi espositivi del Comune di Ferrara, accessi senza costi al Teatro Comunale, allo stadio (previa prenotazione), alle piscine, di proprietà comunale, Beethoven e Bacchelli. Come sottolineato proprio dal ministro Stefani nei giorni scorsi, siamo, con Venezia, le realtà pilota nell’elaborazione e nella sottoscrizione della convenzione, che semplificherà la vita alle persone con disabilità, dando concretezza alle parole: semplificazione, sburocratizzazione e digitalizzazione. Ringrazio tutti gli esponenti delle realtà che partecipano, a vario titolo, alle convenzioni: il Comitato Ferrarese Area Disabili, la Fondazione Ferrara Arte, la Fondazione Teatro Comunale di Ferrara, i gestori delle piscine, Farmacie Comunali Ferrara , le associazioni, i Garanti delle persone con disabilità per aver dato il proprio contributo e per la partecipazione fattiva a questo progetto.“Ferrara apre le porte al futuro”! Nel dettaglio: La convenzione sottoscritta a Ferrara confermerà l’ingresso gratuito – per il titolare della carta ed un accompagnatore – ai Musei e agli spazi espositivi di: Castello Estense, Museo Schifanoia e Civico Lapidario, Museo della Cattedrale, Palazzina Marfisa d’Este, Padiglione d’arte contemporanea. Gli stessi potranno accedere senza costi anche al Teatro Comunale e allo Stadio Comunale Mazza, in entrambi i casi previa prenotazione anticipata, e alle piscine comunali Beethoven e Bacchelli. Nella convenzione è inoltre precisato che “il Comune di Ferrara riconosce priorità nell’accesso ai propri uffici e alle farmacie comunali ai titolari della Carta europea della disabilità” o ai loro delegati. È possibile richiedere la #disabilitycard direttamente sul sito dell’Inps, che ha una sezione dedicata. La carta è prevista per gli invalidi civili maggiorenni con invalidità certificata maggiore del 67 per cento e per gli: invalidi civili minorenni, i cittadini con indennità di accompagnamento o con assistenza e integrazione sociale ai sensi della legge 104, ciechi civili, sordi civili, invalidi e inabili (legge 222/1984), invalidi sul lavoro o con diritto ad assegno per l’assistenza personale e continuativa o con menomazioni dell’integrità psicofisica, inabili alle mansioni, cittadini con trattamenti previsti per invalidi e reduci di guerra.

