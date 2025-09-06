FERRARA: proclamato lo sciopero del Corpo di Polizia Locale per l’intera giornata del 26 settembre

La Segreteria SULPL di Ferrara ha proclamato lo sciopero del Corpo di Polizia Locale di Ferrara per l’intera giornata del 26 settembre, in concomitanza con la prima edizione del Ferrara Sport Festival, evento organizzato dal Comune di Ferrara, che si pone senz’altro anche l’intento di portare un importante afflusso di visitatori nel capoluogo estense.

Con la proclamazione dello sciopero e con le ulteriori iniziative al vaglio, come presidi e volantinaggi nel centro cittadino, il SULPL intende portare all’attenzione dell’opinione pubblica la situazione del Corpo, ormai insostenibile, la cui tenuta si regge su un equilibrio precario, e data la chiusura da parte dell’Amministrazione Comunale di fronte alle richieste dei lavoratori portate avanti da questa organizzazione sindacale, nonostante condizioni oggettive che non solo compromettono la dignità degli operatori, ma mettono a rischio la sicurezza della città.

Come già ribadito più volte, il nodo principale riguarda l’organico, perché o aumentiamo l’organico, o tagliamo i servizi a scapito della cittadinanza, altre alternative proprio non ce ne sono.

Sebbene il numero degli agenti, comunque inadeguato, rispetti formalmente gli standard regionali – peraltro piuttosto modesti – ben diversa è la situazione per quanto riguarda i funzionari, che hanno il compito di dirigere gli uffici e i reparti, oltre che di coordinare il personale operativo su strada, e che rivestono tra l’altro la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. Numero, allo stato attuale, in continua diminuzione – contrariamente alle responsabilità, che aumentano esponenzialmente – e che potrebbe compromettere l’operatività del IV turno, certamente necessario per la sicurezza cittadina, e introdotto per tale ragione anche su forte spinta esterna.

Non meno critica la condizione degli OCM, gli ausiliari del traffico dipendenti del Comune di Ferrara, oggi ridotti ad appena quattro unità. Una figura essenziale per alleggerire la Polizia Locale dagli interventi di minore entità, ma che l’Amministrazione sembra intenzionata a far scomparire, scaricando così ulteriori incombenze sul Corpo. A pagarne le spede il servizio offerto alla collettività, sia per i maggiori tempi di attesa – basti pensare ai disagi creati da veicoli abusivamente parcheggiati su stalli per disabili – sia per la necessità di destinare operatori di polizia a mansioni “accessorie”, sottraendoli ai loro compiti primari.

A tutto ciò si aggiungono le legittime aspettative di adeguamento salariale, dopo anni di stipendi bloccati e di un’inflazione che ogni giorno continua ad erodere il potere d’acquisto delle famiglie. Un problema che l’Amministrazione potrebbe, ma non vuole, affrontare utilizzando l’opportunità appositamente messa a disposizione dal Decreto PA voluto dal Governo Meloni, proprio per consentire di incrementare l’apposito fondo da destinare al salario accessorio.

