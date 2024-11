FERRARA: Rintracciato in un “B&B” del centro ed arrestato dai Carabinieri 34enne rumeno facente parte di una banda specializzati in furti di mezzi agricoli

A distanza di poco più di un mese dall’esecuzione del mandato di arresto europeo scattato in Romania nei confronti di tre cittadini romeni facenti parte del gruppo criminale che era stato oggetto di una complessa indagine condotta dal Nucleo Investigativo coordinata dalla Procura Estense, nella tarda serata di ieri, i militari dello stesso Reparto Operativo hanno rintracciato ed arrestato un 34enne rumeno in Italia senza fissa dimora a carico del quale pendeva un ordine di carcerazione: l’uomo, il quale si trovava in compagnia di un giovane connazionale, deve infatti ancora scontare alcuni mesi di reclusione a seguito di una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Trieste per associazione per delinquere a carattere transnazionale finalizzata a furti di mezzi agricoli commessi negli scorsi anni su tutto il territorio nazionale.

Ultimate le procedure di identificazione per l’uomo si sono aperte le porte della Casa Circondariale “C. Satta” di Ferrara dove sconterà la sua pena.

Sono in corso ulteriori approfondimenti per comprendere la loro presenza nella provincia ferrarese interessata anche nelle scorse settimana da alcuni furti di trattori agricoli di ingente valore.

I Carabinieri mantengono infatti ancora alta l’attenzione sul fenomeno dei furti di trattori agricoli e dei dispositivi elettronici su di essi installati per la c.d. smart farming che causano in molte zone rurali della provincia ingenti danni alle aziende del settore.

