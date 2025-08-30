FERRARA: Ruba cosmetici per oltre 500 euro ed aggredisce addetti alla sicurezza di un supermercato: arrestata per rapina.

Nel pomeriggio dello scorso 28 agosto i Carabinieri della Stazione di Pontelagoscuro, nell’ambito dell’attività di prevenzione dei cosiddetti reati predatori, nelle vicinanze dei centri commerciali della città, hanno arrestato una 27enne perché ritenuta responsabile del reato di rapina all’interno di un ipermercato a nord della città.

All’apparenza una giovane avventrice intenta a scegliere e acquistare dei prodotti esposti sugli scaffali del reparto cosmetici, ma in realtà le vere intenzioni erano altre: la merce scelta non finiva nel carrello, ma occultata nella borsa e nei vestiti. Questo particolare, che non è sfuggito agli addetti alla sicurezza, ha permesso di tenere d’occhio la donna e di fermarla una volta oltrepassata la barriera delle casse. La stessa, vistasi sorpresa dopo aver trafugato numerosi cosmetici, non ha esitato a perquotere e a strattonare il personale addetto all’antitaccheggio per darsi alla fuga. I carabinieri presenti a poca distanza sono subito intervenuti bloccando la donna. Dai successivi accertamenti è quindi emerso che la stessa aveva asportato oltre 50 prodotti per il make up femminile del valore di oltre 500,00 euro, rendendone la maggior parte non più vendile a causa del danneggiamento delle confenzioni. La 27enne, dimorante nel rodigino e nota alla forze dell’ordine, è stata quindi tratta in arresto per rapina impropria e trattenuta presso le camere di sucurezza della Stazione di Ferrara in attesa di giudizio per direttissima. Nella mattinata odierna il Tribunale di Ferrara ha covalidato l’arresto e applicato il divieto di dimora a Ferrara, rinviando l’udienza alla fine del mese di settembre.

Portomaggiore: ubriaco, aggredisce i Carabinieri. Arrestato.

Notte movimentata, quella appena trascorsa, a Portomaggiore, conclusa con un arresto dei Carabinieri.

Prima la richiesta d’intervento per una lite tra un uomo e una donna, in passato sentimentalmente legati, poi, all’arrivo dei militari della Compagnia locale, lui che, in preda ai fumi dell’alcool, minaccia e aggredisce i Carabinieri, che si frappongono tra i due litiganti.

Bloccato e reso inoffensivo, l’uomo, un 35enne note alle forze dell’ordine, è stato accompagnato nella caserma portuense e dichiarato in arresto per resistenza a pubblico ufficiale, nonché per lesioni personali, avendo procurato ai militari escoriazioni e contusioni per sottrarsi al controllo.

Dopo le formalità del caso, su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura estense, l’uomo è stato collocato agli arresti domiciliari presso la sua abitazione e, nella tarda mattinata di oggi, è stato tradotto davanti al Giudice del Tribunale di Ferrara, che ne ha convalidato l’arresto, disposto l’obbligo di firma due volte al giorno presso la Stazione di Portomaggiore, rinviando l’udienza alla 23 settembre prossimo.

Tresignana (FE). Controlli serrati dei Carabinieri: denunciate 4 persone per armi, droga e guida in stato di ebbrezza.

Sono 4 le persone denunciate dai Carabinieri di Tresignana che, nel corso del fine settimana hanno intensificato i controlli su tutto il territorio comunale, comprese frazioni e arterie principali, vero crocevia tra le località di mare e la città. I controlli, avvenuti principalmente in tarda serata, hanno interessato soprattutto i locali maggiormente frequentati dai più giovani, allo scopo di contrastare il consumo di sostanze stupefacenti.

Le attività di controllo hanno fatto emergere presunte irregolarità in materia di stupefacenti, guida sotto l’influenza dell’alcool e armi, nello specifico:

un 50enne, mentre percorreva le vie centrali di Tresigallo a bordo della propria autovettura, è stato controllato e trovato in possesso di un coltello da cucina molto affilato ed appuntito, custodito stranamente tra i due sedili anteriori, quasi a portata di mano. Per l’uomo, che non è riuscito a fornire delle valide giustificazioni sul porto, è scattato l’immediato sequestro dell’arma bianca ed è stato denunciato per l’ipotesi di reato di porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere;

due uomini, di 30 e 40 anni, sottoposti ad un test etilometrico durante i serrati controlli alla circolazione stradale, sono risultati positivi e con valori ben oltre la norma. Ai due automobilisti è stata immediatamente ritirata la patente di guida e sono stati denunciati per l’ipotesi di reato di guida in stato di ebrezza;

un 40enne avventore di un bar particolarmente affollato, non è passato inosservato durante un controllo del locale da parte dei militari. L’uomo, dall’atteggiamento sospetto, è stato sottoposto ad una perquisizione personale che ha dato immediato riscontro a quanto notato dai militari, infatti aveva addosso due dosi di marjuana e due di cocaina. Pertanto, lo stupefacente è stato sequestrato mentre per il 40 enne è scattata una denuncia per l’ipotesi di reato di possesso ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti;

un 20enne è stato segnalato alla Prefettura estense per detenzione per uso personale di sostanza stupefacente in quanto, durante un controllo nella zona di Formignana, è stato trovato con due dosi di hashish, che sono state sequestrate.

