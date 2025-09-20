Ferrara. Salvò un anziano colto da malore a Bondeno: encomio del Comandante della Legione al Maresciallo TALENTE.

Nella mattinata odierna, in una breve ma suggestiva cerimonia che si è tenuta presso il Comando Provinciale di Ferrara, il Colonnello Alessandro Di Stefano, alla presenza di tutti gli Ufficiali, di una rappresentanza dei militari della sede, nonché dei familiari dell’ispettore premiato, orgogliosi di essere presenti in un momento così ricco di significato, ha consegnato al Maresciallo Gaetano Talente un encomio semplice tributato dal Gen. B. Enrico SCANDONE Comandante della Legione Carabinieri “Emilia Romagna”, per aver salvato un anziano colto da malore, circa sei mesi fa a Bondeno.

Ripercorrendo brevemente quei fatidici momenti del 16 febbraio scorso, il Maresciallo TALENTE mentre rincasava da una gita fuori porta con la propria famiglia, ha incrociato il destino di un uomo colto da improvviso malore. Grazie all’attenzione, all’intuito e alle pratiche acquisite in corsi di Primo Soccorso (svolti al personale dell’Arma dei Carabinieri dai soccorritori del 118) il Maresciallo ha compreso sin da subito la gravità della situazione praticando immediatamente un massaggio cardiaco risultato determinante per la rianimazione dell’anziano, successivamente affidato alle cure dei sanitari tempestivamente allertati e intervenuti.

Il gesto speciale, coraggioso e ricco di umanità, compiuto dal Maresciallo Talente non è passato inosservato alla scala gerarchica, che ha voluto ricompensare, appunto, con un encomio semplice, che è sì un atto formale, ma pregno di significato per qualunque uomo o donna in uniforme. Nella motivazione si legge testualmente: “Addetto a Nucleo Informativo di Comando Provinciale, libero dal servizio, dando prova di spiccata iniziativa ed elevata professionalità, interveniva in soccorso di un uomo colpito da improvviso malore praticandogli, in attesa dell’arrivo di personale medico, appropriate manovre di rianimazione rivelatesi determinanti per salvargli la vita”.

Oggi il Colonnello Di Stefano nel consegnare l’attestato ha ribadito come il gesto del Maresciallo TALENTE seppur rientrante quasi nella normalità per un appartenente alla benemerita, non deve essere considerato assolutamente scontato, ed è proprio in virtù di ciò che il riconoscimento odierno vuole lasciare traccia indelebile.

Mi piace: Mi piace Caricamento...