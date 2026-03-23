Ferrara. Schiaffeggia la figlia in un locale e poi aggredisce i carabinieri: arrestata per resistenza a pubblico ufficiale.

Nella serata dello scorso 21 marzo, i Carabinieri di Corso Giovecca sono intervenuti in Piazza Travaglio per la segnalazione di una lite tra madre e la figlia.

I militari, arrivati in fretta nel luogo segnalato, hanno identificato una madre 48enne e la figlia 12enne in lacrime. Stando ad prima ricostruzione la ragazzina sarebbe stata colpita al volto con uno schiaffo dalla madre stessa mentre entrambe si trovavano all’interno di un locale pubblico. La scena però non era passata inosservata ad alcuni avventori del bar che avevano segnalato l’accaduto al 112.

Mentre i militari procedevano ad identificare la mamma, in evidente stato di ubriachezza, la stessa scorgeva, tra un gruppetto di curiosi che si era formato, la persona che avrebbe chiamato il 112 e, senza alcuna esitaziuone gli si scagliava contro. A quel punto i Carabinieri, nel tentativo di contenerla sono stati oggetto di violenti strattonamenti, che sono cessati con l’immobilizzazione della donna e la dichiarazione in arresto per resistena a pubblico ufficiale.

Al termine delle formalità di rito la 48enne, su disposizione dell’A.G. estense, è stata rimessa in libertà in attesa del proseguimento relativo all’iter giudiziario, mentre la 12enne è stata affidata ad un familiare.

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