FERRARA: Serrati controlli sul rispetto delle norme anti covid da parte dei Carabinieri estensi

Nell’arco degli ultimi sette giorni numerosi sono stati i controlli nell’ambito della provincia, da parte dei Carabinieri estensi, attività di prevenzione ed informazione ai cittadini che ha portato anche all’accertamento di una disparata varietà di violazioni amministrative e penali.

Nel novero delle violazioni antipandemiche i militari si sono confrontati con cittadini che hanno violato la vigente legislazione nei modi più variegati, da chi si è rifiutato di indossare la prevista mascherina facendo la spesa al supermercato, a chi ha esibito GreenPass altrui, uno ha esibito documenti risultati falsi (identità e certificazione), in un altro caso una persona circolava liberamente pur essendo positiva e posta in isolamento dalle autorità sanitarie.

Non solo l’uso delle mascherine ma anche e soprattutto il possesso ed il controllo dei Green Pass per accedere a locali/esercizi pubblici o mezzi di trasporto. In tale contesto sono stati sanzionati due titolari di Bar ed un ristoratore che non procedevano al controllo dei lasciapassare dei clienti, i quali consumavano liberamente all’interno dei locali senza certificazione. In due casi i trasgressori viaggiavano a bordo di mezzi pubblici, uno senza essere vaccinato, l’altra esibendo il certificato verde di una terza persona.

In una settimana, nell’ambito della provincia di Ferrara, le pattuglie dell’Arma hanno proceduto al controllo di 117 persone e 23 esercizi pubblici o commerciali, da tale attività sono scaturite 9 sanzioni amministrative e 3 denunce penali.

Continueranno anche nelle prossime settimane, con il coordinamento della Prefettura estense, le attività di monitoraggio e controllo sul rispetto della normativa di contenimento pandemico nell’ambito della provincia.

