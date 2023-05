FERRARA: Servizi di controllo straordinario del territorio. Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale effettuano un servizio congiunto nelle aree più sensibili della città.

In ottemperanza alle determinazioni ed agli indirizzi strategici elaborati in Prefettura ed a testimonianza di una perfetta comunione di intenti tra le Forze di Polizia della città estense, nella mattinata del 10 maggio è stato messo in campo un intervento straordinario congiunto fra tutte le Forze di Polizia, con particolare riferimento alle aree di fermata degli autobus e pullman del capoluogo, al fine di contrastare reati predatori in genere e scongiurare liti e risse tra ragazzi, ed ancora prevenire il fenomeno in espansione del cosiddetto “bus surfing”. Il servizio è stato allargato anche alle zone limitrofe del centro storico, nonché ai punti nevralgici di accesso dal centro cittadino, finalizzato a contrastare ogni forma d’illegalità legata non solo allo spaccio di sostanze stupefacenti, ma anche al rispetto delle norme sull’immigrazione, sul decoro e sulla sicurezza urbana. In particolare, sono state impegnate otto pattuglie per un totale di diciassette tra agenti e militari, della Questura, del Comando Provinciale dei Carabinieri, del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e del Corpo di Polizia Locale Terre Estensi, che hanno proceduto al controllo sistematico delle aree isolate, delle auto e dei mezzi parcheggiati o in transito nei pressi degli obiettivi, con verifica dei documenti di identità e soggiorno anche con l’ausilio di unità cinofile. Nel corso delle attività sono stati complessivamente ottenuti i seguenti risultati: un soggetto segnalato alla locale Prefettura ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 309/1990, poiché trovato in possesso di sostanze stupefacenti del tipo Marijuana e Hashish per complessivi gr. 2,78; sei controlli fiscali ed amministrativi ad altrettanti esercizi pubblici del capoluogo, elevando varie contravvenzioni per mancata emissione di scontrini fiscali; nell’ambito del servizio si è proceduto altresì al controllo di quarantasette persone, di cui quattordici stranieri, e sedici autoveicoli.