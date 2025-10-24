  • Ven. Ott 24th, 2025

dal 1996 network di informazione

Tag popolari
Cronaca

FERRARA: Servizi di controllo straordinario del territorio. Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale effettuano un servizio congiunto nelle aree più sensibili della città

DiFONTE COMUNICATO STAMPA

Ott 24, 2025
Post letto da: 111

Nel generale obiettivo di contrastare la diffusione di fenomeni di degrado sociale, accompagnati molto spesso a casi di microcriminalità, legati principalmente alla commissione di quelle fattispecie di reato, quali lo spaccio di sostanze stupefacenti, i furti e i reati predatori in genere, particolarmente sentite dalla cittadinanza nel contesto urbano, nel pomeriggio di ieri 22.10 u.s., si è svolta un’attività straordinaria alla quale d’intesa hanno concorso tutte le Forze di Polizia, finalizzata ad effettuare controlli proprio in quelle aree del capoluogo più sensibili.
In particolare, l’attività si è concentrata in zona via Monti Perticari, viale Cavour, Piazzale della Stazione, Piazzale Castellina, via Cassoli, via Ortigara, viale IV Novembre e Piazza Cacciaguida.
Il personale impiegato (5 pattuglie e 10 Agenti e militari della Questura, del Comando Provinciale dei Carabinieri, del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e del Corpo di Polizia Locale Terre Estensi, che ha concorso anche con un’unità cinofila composta da due operatori ed un cane) ha proceduto ad opportuni controlli di veicoli e di persone sospette, degli esercizi commerciali, delle aree pubbliche e dei luoghi di ritrovo in genere appositamente individuati, ciò anche al fine di assicurare una maggiore percezione di sicurezza nella cittadinanza.
All’esito del servizio sono stati complessivamente ottenuti i seguenti risultati: – persone identificate: 77 – veicoli controllati: 37 – sanzioni c.d.s.: 3

FONTE COMUNICATO STAMPA

Articoli correlati

Cronaca
Lavori di ampliamento al Centro Rettili e Anfibi: nove nuovi stagni per la testuggine palustre
Ott 24, 2025 Marco Cevolani
Cronaca
FERRARA: Il Ten. Col. Giuseppe ALOISI è il nuovo Capo Ufficio Comando dei Carabinieri del Comando Provinciale di Ferrara
Ott 24, 2025 Comando Carabinieri
Cronaca
Recruiting Day in collaborazione con le agenzie per il lavoro del territorio
Ott 24, 2025 FONTE COMUNICATO STAMPA

You missed

Cronaca
Cronaca
Cronaca
Cronaca