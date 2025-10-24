FERRARA: Servizi di controllo straordinario del territorio. Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale effettuano un servizio congiunto nelle aree più sensibili della città



Nel generale obiettivo di contrastare la diffusione di fenomeni di degrado sociale, accompagnati molto spesso a casi di microcriminalità, legati principalmente alla commissione di quelle fattispecie di reato, quali lo spaccio di sostanze stupefacenti, i furti e i reati predatori in genere, particolarmente sentite dalla cittadinanza nel contesto urbano, nel pomeriggio di ieri 22.10 u.s., si è svolta un’attività straordinaria alla quale d’intesa hanno concorso tutte le Forze di Polizia, finalizzata ad effettuare controlli proprio in quelle aree del capoluogo più sensibili.

In particolare, l’attività si è concentrata in zona via Monti Perticari, viale Cavour, Piazzale della Stazione, Piazzale Castellina, via Cassoli, via Ortigara, viale IV Novembre e Piazza Cacciaguida.

Il personale impiegato (5 pattuglie e 10 Agenti e militari della Questura, del Comando Provinciale dei Carabinieri, del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e del Corpo di Polizia Locale Terre Estensi, che ha concorso anche con un’unità cinofila composta da due operatori ed un cane) ha proceduto ad opportuni controlli di veicoli e di persone sospette, degli esercizi commerciali, delle aree pubbliche e dei luoghi di ritrovo in genere appositamente individuati, ciò anche al fine di assicurare una maggiore percezione di sicurezza nella cittadinanza.

All’esito del servizio sono stati complessivamente ottenuti i seguenti risultati: – persone identificate: 77 – veicoli controllati: 37 – sanzioni c.d.s.: 3



