FERRARA: Servizi di controllo straordinario del territorio. Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale

In data 18 ottobre 2023, come convenuto nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la sicurezza Pubblica in ottemperanza alle determinazioni ed agli indirizzi strategici elaborati in Prefettura, nel pomeriggio, è stato eseguito un intervento straordinario congiunto fra tutte le Forze di Polizia, con particolare riferimento all’area nei pressi delle località Cona, Quartesana, Baura e zone limitrofe, finalizzato a contrastare ogni forma d’illegalità legata ai reati di natura predatoria, allo spaccio di sostanze stupefacenti, all’immigrazione, al decoro, e sul regolare adempimento degli obblighi tributari e contributivi compresi quelle che disciplinano il lavoro subordinato.

In particolare, 8 pattuglie e 16 agenti e militari della Questura, del Comando Provinciale dei Carabinieri, del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e del Corpo di Polizia Locale Terre Estensi, hanno setacciato e controllato, tutte le aree sopraindicate ponendo particolare attenzione nelle zone più sensibili sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Nel corso del citato servizio, il cui scopo è quello di infondere un senso di maggiore sicurezza ai cittadini soprattutto per le persone anziane spesso vittime di artifizi e raggiri di malfattori senza scrupoli che si appropriano dei loro beni, si è proceduto al controllo di 63 persone ritenute di interesse operativo e nr. 53 autoveicoli.

L’attività congiunta si inserisce nel quadro di una serie di iniziative che la Prefettura di Ferrara e tutte le Forze di polizia hanno inteso avviare, in forma congiunta, per riscontrare le numerose segnalazioni pervenute dai cittadini nelle scorse settimane.

