FERRARA: Servizi straordinari di controllo del territorio cittadino dei Carabinieri

Tra il pomeriggio di giovedì 10 e la mattina di venerdì 11 febbraio 2022 i Carabinieri della Compagnia di Ferrara hanno predisposto dei servizi straordinari di controllo del territorio, attuando numerosi posti di controllo nei punti nevralgici della città e lungo le principali arterie di comunicazione. Nel servizio, oltre alle autoradio del Nucleo Radiomobile cittadino, sono state impiegate anche le pattuglie delle stazioni di Ferrara capoluogo, Ferrara Corso Giovecca, Porotto, Pontelagoscuro e San Martino. I controlli, finalizzati alla prevenzione e repressione del traffico di stupefacenti nella zona del centro cittadino hanno portato al controllo di 28 persone sospette, di cui una denunciata in stato di libertà, per guida in stato di ebrezza, e tre segnalate alla Prefettura estense, perché trovati in possesso di sostanze stupefacenti (cocaina, hashish e marijuana), tra questi anche due minorenni, un quindicenne ed un diciasettenne residenti in provincia. Continueranno anche nelle prossime settimane i controlli dell’Arma nel centro cittadino, sia per il contrasto allo spaccio di stupefacenti che per la prevenzione dei reati predatori, soprattutto nelle ore serali e notturne.

TERRE DEL RENO:- Controlli ai Green Pass, due sanzionati dai Carabinieri.

Nella serata di ieri 11 febbraio 2022, i Carabinieri della Compagnia di Cento (Fe), procedevano ai controlli dei green pass rafforzati, disposti dal Ministero dell’ Interno, in tale contesto le pattuglie dell’Arma procedevano al controllo di undici persone ed 8 esercizi commerciali accertando e sanzionando il titolare di un esercizio pubblico, che non provvedeva alla verifica dei certificati dei clienti ed un suo avventore che stava consumando all’interno del locale sprovvisto del previsto green pass. I verbali di contravvenzione, elevati a carico dei due centesi, sono stati trasmessi alla Prefettura di Ferrara per le determinazioni di competenza.

