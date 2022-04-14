FERRARA: SERVIZIO PREVENTIVO dei CARABINIERI NEL  CENTRO  ABITATO

NELLA SERATA DI IERI I CARABINIERI DELLA COMPAGNIA DI FERRARA HANNO SVOLTO UN AMPIO SERVIZIO PREVENTIVO NEL CENTRO ABITATO. NEL CORSO DELL’ATTIVITA’ HANNO CONTROLLATO NUMEROSE PERSONE E VEICOLI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE ZONE PIU’ FREQUENTATE, RILEVANDO LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLICHI IMPOSTI DAL FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO DA PARTE DI DUE UOMINI, UNO STRANIERO APOLIDE 40ENNE, ED UN ITALIANO 42ENNE. L’OPERAZIONE SI INQUADRA IN UNA PIU’ AMPIA OPERA DI PREVENZIONE, SOPRATTUTTO DEI REATI PREDATORI, COSTANTEMENTE CONDOTTA DAI CARABINIERI DELLA COMPAGNIA DEL CAPOLUOGO.