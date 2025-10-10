Ferrara. Sorpresi con dosi di stupefacente: due arresti per detenzione ai fini di spaccio.

Nella mattina dello scorso 9 ottobre, un equipaggio della Sezione Radiomobile dei Carabinieri di Ferrara impiegato nei quotidiani servizi di controllo del territorio, finalizzati al contrasto dello spaccio di droga, stava percorrendo viale IV novembre quando ha notato un soggetto che attirava la loro attenzione. Durante le operazioni di identificazione l’uomo, un 40enne di origine straniera, dimostrava uno strano nervosismo. I carabinieri, ulteriormente insospettiti dalla situazione, hanno così deciso di sottoporlo a perquisizione personale, trovandolo in possesso di tre palline di cellophane contenenti cocaina nonché ulteriori due palline contenenti eroina occultate sulla sua persona. Una volta ottenuto l’ausilio dell’unità cinofila della Polizia Locale di Ferrara, l’attività investigativa dei militari si è spostata presso l’abitazione dell’uomo. All’interno della camera da letto, che il 41enne condivide con un connazionale 30enne,

i militari hanno rinvenuto ulteriore sostanza stupefacente occultata nel comodino in uso al coinquilino: 5,9 grammi di cocaina, 12,9 grammi di eroina e materiale per il confezionamento delle dosi mentre, in cucina, venivano rinvenuti 11,5 grammi di eroina. Entrambi sono stati quindi arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, trattenuti presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale dei Carabinieri di Ferrara. Nella mattinata odierna il Tribunale di Ferrara ha convalidato l’arresto, disponendo l’obbligo di firma quotidiano presso la Stazione Carabinieri competente per territorio ad entrambi.

