FERRARA: Sorpresi dai carabinieri con merce rubata: tre persone arrestate per furto.

Nella mattinata del 31 ottobre una pattuglia della Stazione di Porotto, impegnata in un servizio di controllo del territorio, mentre transitava in via Modena ha notato tre persone, due donne ed un uomo, che si aggiravano a piedi con atteggiamento sospetto. I carabinieri hanno quindi deciso di avvicinarli e di approfondire la situazione, sottoponendoli ad un controllo. I tre soggetti, risultati gravati da precedenti per reati contro il patrimonio, sono stati quindi sottoposti a perquisizione. All’interno degli zaini che portavano addosso, i carabinieri hanno trovato vari oggetti, tra cui spazzolini elettrici, rasoi elettrici ed altro materiale per l’igiene personale. Dal momento che i tre non avevano alcuna prova di acquisto a disposizione per tutta quella merce, ancora impacchettata nelle regolari confezioni, sospettando che fosse stata sottratta da un negozio, i militari hanno contattato il responsabile di un esercizio commerciale nelle vicinanze. Quanto rinvenuto negli zaini è stato riconosciuto dal direttore come merce sottratta dal suo negozio, per un valore complessivo pari a 250 euro. Tutta la refurtiva è stata quindi restituita immediatamente al personale dell’esercizio commerciale mentre i tre soggetti sono stati accompagnati presso la sede del Comando Provinciale dei carabinieri di Ferrara, dove sono stati dichiarati in arresto per l’ipotesi di reato di furto aggravato in concorso. Terminate le formalità di rito, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, l’uomo e le due donne sono stati rimessi in libertà.

Mi piace: Mi piace Caricamento...