Ferrara. Sorpreso a bordo dell’autobus senza biglietto: arrestato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale

Erano le 07.30 di ieri 23 marzo quando, due controllori “TPER” in servizio sulla linea Cento – Ferrara, una volta giunti alla ferma di via del Lavoro a Ferrara, hanno richiesto al numero di emergenza 112 l’invio di una pattuglia per un passeggero non collaborativo. Lo stesso infatti, una volta avvicinato dai controllori a Vigarano Mainarda, ha palesato fin da subito di non essere in possesso del biglietto, rifiutando allo stesso tempo di fornire le proprie generalità per l’identificazione. Una volta giunti sul posto i militari, l’uomo ha continuato a manifestarsi non collaborativo rifiutando di fornire i documenti d’identità. Una volta invitato dai carabinieri a seguirli presso la sede del Comando Provinciale per procedere alle operazioni di identificazione, l’uomo è andato in escandescenza ed ha iniziato a spintonare i carabinieri che, al fine di contenerlo, sono stati costretti ad ammanettarlo. L’uomo, successivamente identificato in un quarantacinquenne di origine straniera senza fissa dimora, è stato quindi tratto in arresto e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, rimesso in libertà.

