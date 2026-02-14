Ferrara. Sorpreso a rubare al supermercato: arrestato per tentata rapina.

Nella serata di venerdì 13 febbraio, un uomo classe 1992 era stata notato dai dipendenti di un supermercato di via Negri mentre si aggirava con fare sospetto all’interno dell’esercizio commerciale. L’uomo, ritenendo di non essere visto, aveva prelevato dagli scaffali alcuni articoli in vendita, per un valore complessivo di circa 250 euro, li aveva occultati in uno zaino e poi aveva cercato di superare le casse come se nulla fosse. Lo stesso è stato però raggiunto dal personale dell’esercizio commerciale che, nel tentativo di fermarlo, veniva spintonato. La scena veniva notata da un agente fuori servizio della Questura di Ferrara che, prontamente, decideva di intervenire. Il 33enne, nel tentativo di dileguarsi, opponeva resistenza alle operazioni dell’agente che, con l’aiuto di un equipaggio della Sezione Radiomobile dei Carabinieri di Ferrara che nel frattempo era giunto sul posto, lo conteneva bloccandolo. L’uomo è stato quindi tratto in arresto per il reato di tentata rapina. I militari e l’agente, dopo averlo perquisito, hanno recuperato la refurtiva restituendola all’esercizio commerciale traducendo successivamente l’uomo presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale di via Della Sala dove, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, è stato trattenuto fino alla mattina di oggi. Presso il Tribunale di Ferrara stamani l’arresto è stato convalidato e, nei confronti dell’uomo è stato disposto l’obbligo di firma quotidiano presso i Carabinieri.

Codigoro. Minaccia e maltratta i genitori: 38enne arrestato e portato in carcere dai carabinieri.

Nel pomeriggio dello scorso 12 febbraio, i Carabinieri della Stazione di Codigoro hanno arrestato un 38enne destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Ferrara, con l’accusa di maltrattamenti nei confronti dei suoi familiari.

Le indagini, coordinate dalla locale Procura della Repubblica, hanno fatto luce su una serie di vessazioni psicologiche e morali, aggravate da quotidiane richieste di denaro, consumatesi tra le mura domestiche. L’indagato, nonostante le precarie condizioni di salute di uno dei genitori, non esitava a rivolgere loro insulti brutali e minacce di estrema crudeltà, giungendo ad augurare persino la morte.

Ma l’escalation di violenza ha raggiunto il culmine alla fine dello scorso gennaio quando, durante il tragitto in auto per assecondare l’ennesima pretesa economica, il 38enne tentava di strappare il volante dalle mani del padre, mettendo a serio rischio l’incolumità dei passeggeri e degli altri utenti della strada. Ha poi proseguito con messaggi audio dove minacciava di appiccare il fuoco all’abitazione e di uccidere l’animale domestico di famiglia.

I due anziani genitori, ormai disperati dal comportamento del figlio, sono stati costretti a fuggire dalla propria abitazione per cercare rifugio presso un altro parente.

Il Tribunale di Ferrara, tenuto conto della gravità della situazione documentata dai carabinieri, ha emesso la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del 38enne. Pertanto l’indagato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Ferrara, dove permarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

