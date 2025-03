Ferrara. Sorpreso ad urinare in centro: arrestato per resistenza a pubblico ufficiale

Nel primo pomeriggio di sabato 8 marzo, un agente effettivo alla Questura di Ferrara, mentre si trovava libero dal servizio a passeggio con la famiglia in pieno centro storico, una volta giunto in via Vaspergolo, ha notato un cittadino straniero intento ad urinare sulla pubblica via, a ridosso di una vetrina. L’agente, notata la scena, si è quindi avvicinato all’uomo e, dopo essersi qualificato, lo ha invitato a ricomporsi. L’uomo, di tutta risposta risposta, ha dapprima inveito contro l’agente per poi aggredirlo colpendolo al volto. Tra i due è quindi iniziata una colluttazione. In aiuto dell’agente è accorso immediatamente un carabiniere in servizio alla Stazione di Corso Giovecca, in quel momento anch’esso libero dal servizio. I due, nonostante la resistenza dell’uomo che cercava di colpirli con calci e pugni, sono riusciti a bloccarlo mettendolo in sicurezza. Dopo poco, chiamata da alcuni passanti che hanno assistito alla scena, è giunta sul posto una pattuglia della Sezione Radiomobile dei carabinieri di Ferrara che ha ammanettato l’uomo trasportandolo presso la sede del Comando Provinciale, dove lo stesso è stato dichiarato in arresto per resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, fino a questa mattina è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma “Carmine della Sala”. Presso il Tribunale di Ferrara, stamani l’arresto è stato convalidato e per l’uomo è scattato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte alla settimana.

