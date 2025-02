Ferrara. Spacca il finestrino e ruba all’interno della macchina: arrestato in flagranza dai carabinieri

La vita è fatta di tanti imprevisti ma talvolta, quando agli ingredienti si aggiunge una bella amicizia ed una sana dose di senso civico gli eventi possono prendere una piega diversa. Risale proprio a ieri sera un incontro tra due amici, un carabiniere ed un dipendente del Comune di Ferrara. Tra una chiacchiera e l’altra, l’amico racconta al carabiniere di alcuni episodi di furto su autovetture in sosta nel quartiere in cui abita. Il militare, in servizio presso la Sezione Radiomobile della Compagnia di Ferrara, a breve avrebbe iniziato il turno di pattuglia. Dopo aver ascoltato attentamente l’amico gli raccomanda di segnalare eventuali movimenti sospetti al 112, lo saluta e raggiunge la caserma “Della Sala” per iniziare il turno di servizio. La notte è apparentemente tranquilla e la “gazzella” del Radiomobile procede per le vie del centro illuminando di blu le vetrine buie dei negozi. Non è stata poca la sorpresa del militare quando, alle 4 del mattino, ha ricevuto una chiamata proprio dall’amico che, svegliato dal rumore di un vetro in frantumi, si è affacciato alla finestra di casa ed ha notato un uomo intento a frugare all’interno di una macchina parcheggiata a bordo strada. Il militare, dopo aver informato la Centrale Operativa del Comando Provinciale di Ferrara, si è precipitato sul posto indicato e, unitamente al collega ha notato un soggetto, corrispondente alla descrizione ricevuta poco prima, che si allontanava dalla vettura effratta. L’uomo, un trentunenne senza fissa dimora con precedenti specifici, è stato quindi bloccato e sottoposto a perquisizione. Nel suo zaino, i militari hanno trovato un cacciavite ed una forbice, immediatamente sottoposti a sequestro in quanto arnesi da scasso, nonché un porta documenti in pelle ed un profumo prelevati poco prima dalla vettura. L’uomo è stato quindi tratto in arresto per furto aggravato mentre, la refurtiva, è stata restituita al legittimo proprietario. L’arrestato è stato successivamente accompagnato presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale. Questa mattina, presso il tribunale di Ferrara, l’arresto è stato convalidato e per l’uomo, rimesso in libertà, è scattato il divieto di dimora nel comune di Ferrara.

“Ringrazio il Comando Provinciale dei Carabinieri per la tempestività d’azione e la professionalità ancora una volta riscontrata sul campo. La prontezza della pattuglia della Sezione Radiomobile ha permesso di rintracciare subito l’autore del furto. Il blitz è partito da una chiamata ai carabinieri, nel pieno della notte, da parte di un nostro dipendente comunale, che ha fornito elementi determinanti per intercettare e, successivamente, fermare l’uomo con la refurtiva. Lo ringrazio personalmente per il senso civico dimostrato a servizio della sicurezza della comunità”, così il sindaco di Ferrara Alan Fabbri.

